【廢紙圍城】回收價跌八成至每公斤3毫　廢紙出口商擬離場止蝕

隨內地收緊境外廢紙進口，本港回收業早前已預告短時間內不排除現倒閉潮，目前前線回收價較去年底高位暴跌八成至每公斤3毫，若情況繼續惡化，廢紙圍城情況隨時再現。 有回收業界透露，內地兩大龍頭紙廠至今仍未獲發第三季進口批文，本港廢紙回收價只會不斷下跌，形容業界是「滴住血去做」，拾荒者也未必願意辛苦執紙皮換來微不足道的收入，終有一日引發有紙無人收的景況，直指回收業「睇唔到明天」。 有入行30年的前線回收商也意興闌珊，決定下月中結業，「最慘淡嘅時候月蝕六位數......等到間造紙廠開業，（回收業）都死晒」。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，若紙價再跌，將無法支撐。（資料圖片／林若勤攝）

港回收商：滴血支持前線

本港廢紙出口主要運往內地，大部分送往東莞兩大紙廠。香港環保廢料再造業總會會長兼劉財記紙業董事長劉耀成透露，其中一間已預告下月採購價由每噸900元減至800元；另一間至今仍未出價，估計與未獲發新一季批文有關。前線回收商把拾荒者的紙皮交到劉財記紙業，劉耀成說收購價最多出到600元，並形容為「滴血支持前線」，但價格再跌則無法支撐，「接單又死，唔接單都死」。

紙皮回收沒落，採購價達每噸1,400至1,500元的報紙雜誌紙和辦公室用紙也同樣當災。劉耀成說，主要接收本港這兩類紙的廣州威特高紙廠雖然有一年批文，但即將停機維修，也影響本港廢紙出路。

港府常提及大灣區發展，但回收物出口卻常遇阻滯，劉耀成嘆言政府籲業界忍耐，但前線回收商難支撐，望政府提供短期補貼支援，也應積極向內地爭取把香港從境外回收地區剔除，免受批文制肘。

香港廢紙出口價最近下跌，未來或會影響前線紙皮回收價。（資料圖片）

每月利潤波動達可達40萬 回收商停收屋苑廢紙

今年正好入行30年，回收商龔志良原經營兩間位於屯門的回收舖早已結業，位於粉嶺約8,000平方呎的打包場即將租約期滿，他不打算續租，訪問期間多次呻言「好難做」。

龔說，風光時月賺十萬元，但也經歷月蝕二、三十萬元的慘淡期，皆因常受內地政策、批文影響，香港廢紙業界毫無議價能力，去年底前線回收價曾一度升至每公斤1.7元，近日則跌至3毫，但內地紙皮回收價卻升至每噸（1,000公斤）1,800元人民幣（約2,042港元），「點解我哋啲紙價咁平？邊有人肯執？」他又指，目前與八個屋苑合作，出車回收民居廢紙，下月起也只好停收。

資訊機密處理有限公司執行董事葉文琪（右）擔心，內地遲遲未發批文、外國回收物進出口環境無改善，下月的廢紙回收價只會大跌。（資料圖片／盧翊銘攝）

內地擬停收濕漿 再打擊港回收商

即使出口轉戰東南亞，回收商同遇阻滯。資訊機密處理有限公司執行董事葉文琪說，過去大部分回收的辦公室廢紙出口至印尼及南韓，但最近多個地區收緊廢紙進口標準，令過往跟隨美國廢紙標準的廢紙價格由每噸超過280美金（約2,186港元），跌至230美金（約1,796港元）或更低。他指現無法出貨，目前工場已囤積超過一星期的廢紙，若情況持續三星期，將會「爆棚」。

葉文琪早前亦申請回收基金，獲資助300萬元設立全港首個紙包飲品盒回收廠，原計劃製成含水量較高的濕漿入口中國內地，變成抹手紙、餐巾紙等。廠房預計下月中可試運，但據其了解，內地有意停收境外濕漿，僅接收含水量少的乾漿，一旦落實將大大加重生產成本。「收入六成來自廢紙買賣，𠵱家走唔到，財政有危機，最壞打算係套現，攞返資金同存貨空間。」

「𠵱家係我入行十年最差」，2017年內地宣布收緊廢紙進口標準，令本港一度出現「廢紙圍城」，但當時東南亞地區未受影響，葉文琪把出口地轉向東南亞，豈料本港回收業再走下坡。他預測，若內地遲遲未發批文、外國回收物進出口環境無改善，下月的廢紙回收價只會大跌，廢紙再圍城也不遠矣；又希望港府盡快推行垃圾徵費及各類生產者責任制，解決回收業困境。

環保署：已向國家反映回收業界意見

環保署回覆指，有向國家反映本地回收市場情況和回收業界意見，包括在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》下探討為香港資源循環回收方面帶來新機遇；而回收基金也在今年1月推出首階段優化措施，包括全新租金資助計劃、擴闊租金開支的資助範圍、增加首期撥款資助金額等。至於垃圾徵費落實時間表，發言人表示將繼續全力配合立法會審議工作，以便條例草案能早日獲得通過，但沒有再提及最早於2020年底實施。