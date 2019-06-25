電腦媒體業就業人數跑贏其他文化創意產業　佔總值超過4成

近年政府大力推動文化及創意產業，政府早前發表有關文化及創意產業的數據，顯示文化及創意產業價值近年穩定增加，由2013年的1,060億增加至2017年的1,118億。軟件、電腦遊戲及互動媒體業表現最突出，在2017年其增加價值和就業人數分別為499億港元和5.9萬人，大幅領先其他文化及創意產業。

軟件、電腦遊戲及互動媒體一馬當先

本港文化及創意產業增加價值在2013至2017年間持續上升。在10個文化及創意產業分類中，以軟件、電腦遊戲及互動媒體產增加價值出最大，2017年產出499億，佔整個文化創意產業44.6%，遠超排第二的出版業。出版業和藝術品、古董和手工藝品的增加價值均有下跌的趨勢。

現時軟件、電腦遊戲及互動媒體業共有5.9萬名從業員，佔從事文化創業者總數30%左右。其次是出版業，有3.8萬人，佔整體20%左右。而建築、廣告分別有1.6萬和1.9萬人。其他行業包括電視及電台、電視及錄像和音樂等有超過4.7萬就業人數，佔約24%。

自2007年起，軟件、電腦遊戲及互動媒體業一直是文化創業佔比最重的行業，佔文化創意產業的產出由2007年的32.6%，上升至2017年的44.6%，而就業人數亦持續增加。

中文大學工程學院副院長黃錦輝表示，政府近年在創科產業投放大量資源，鼓勵不少人投身創科業；學術界亦致力舉辦創新科技、創業活動，推動軟件、電腦遊戲及互動媒體業發展。

電競與虛擬銀行或成大方向

黃錦輝續指，未來看好電競業和虛擬銀行。例如電競業獲數碼港支持，宣傳不同電競活動；另外香港的完善金融體制，有助本港發展虛擬銀行。他預料，未來行業將繼續發展，但5G網絡和私隱問題或成行業發展障礙。現時5G網絡發展前景不明朗，加上未來不少電腦科技發展都與5G有關，有機會為行業發展帶來阻滯。另外，他認為政府需審視現時規管私隱、資料外洩的法例，以配合未來科技發展。