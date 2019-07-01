【七一遊行】林鄭上任兩年樓奴更苦　公屋輪候、居屋申請創新高

特首林鄭月娥上任已屆兩周年，過去她一直強調，房屋是她任內「重中之重」。她在任內曾推出「娥六招」等的房屋政策，又牽頭展開「土地大辯論」，到底是否「對症下藥」？ 《香港01》翻查過去數據，發現自林鄭上任以來，公屋輪候數字屢創新高，私樓價格亦破紀錄，又創歷史高位。而樓價高企下，居屋申請宗數更屢創新高。

林鄭月娥(左)及掌管房屋政策的運房局局長陳帆(右)（資料圖片）

公屋輪候數字創19年新高

根據房委會數字，在林鄭上任前（2017年3月），其公屋輪候時間為4.6年。不過，參考最新數字，一般申請者的輪候時間已達5.5年，是2000年以來最長，更貼近1999年時的6年高位。

翻查資料，早於去年3月，一般申請者的輪候時間已打破5年關口，高達5.1年，其後更由逐漸攀升至5.3年。雖然自去年9月起，輪候時間無再上升，但仍然維持5.5年的高位。

值得留意是，現時公屋的申請宗數為25.46萬，雖然較她上任前的27.59萬少，但輪候時間卻不跌反升。

公營房屋建設量仍不達標

在林鄭任內期間，公營房屋建設量仍長期不達標。根據運房局預測，除了2018/19年度公屋或綠置居建設計劃僅僅達標外，在2019/20至2022/23年期間，每年只得1.47萬伙至1.97萬伙落成，大幅拋離《長遠房屋策略》目標的3.175萬伙。同時，自林鄭建議將「綠置居」恆常化後，有部份出租公屋單位會轉作綠置居發售，令實際的出租公屋落成量更少。

此外，《長策》的資助出售單位目標達每年9,500伙，但當局已預測至2022/23年度，居屋落成量將現「斷崖式下跌」，僅有約1,500伙居屋單位落成。

2019年推售的新居屋項目，申請宗數再創新高。（資料圖片） 居屋申請宗數屢創新高 本港樓價高企，申請居屋成為無殼蝸牛的上車希望，每一期的居屋申請宗數越來越多，超額認購比率屢創新高。 林鄭任內期間，房委會曾推出「居屋2018」項目凱樂苑、啟朗苑及裕泰苑。由於後來更改定價機制，不再與市價掛勾，使該期居屋由市價七折改為五二折出售，最終接獲27.2萬份申請表，創下歷年居屋申請紀錄；同時，2019年推售的新居屋項目，至今亦已暫時收到30.2萬份申請，再創新高。

翻查差估署數據，在林鄭上任以來，樓價已上升約16%。（資料圖片） 私樓樓價上升18% 創歷史新高 在私樓方面，根據差餉物業估價署，5月份私人住宅售價指數報396.8點，創歷史新高。 事實上，在林鄭任內期間，雖然去年7月樓價指數創歷史新高，達394.8點，但翌月起卻結束連續28個月的升勢，一度出現「五連跌」，直至今年1月起才回升。不過，若翻查2017年6月，即林鄭上任前的數據，指數已由當時的336.1點，升至最新的396.8點。換言之，在林鄭上任以來，私樓樓價已上升約18%。

二手住宅樓價曾破頂 上任累計升17%

至於大型屋苑二手住宅樓價，亦同樣出現破頂。根據中原城市指數（CCL），上月曾創歷史新高，達189.42點；其後再破歷史次高，報188.95點。若參考林鄭上任時報的160.05點，對比最新數字187.02點，即至今已上升約17%。

樓價屢創新高，為應對問題，林鄭月娥在任內拖出六項新房策。（資料圖片）

樓價屢創新高，林鄭去年推出「娥六招」，就房屋政策推出六大措施，包括將資助出售房屋定價與市值脫鈎、推出「煥然懿居」首置盤、 改撥9幅私樓地作公營房屋、成立專責小組興建過渡性房屋 、徵收一手樓空置稅 ，以及修改預售樓花同意方案 。

到底新房策能否奏效？港人未來可以拭目以待。

林鄭上任特首兩周年，相對2017年7月她上任之初，香港是變好了還是變壞了？以下會從15組數據，對比林鄭上任之初與現時的情況，相信正好反映出，以「we connect」為競選口號的她，如何用兩年時間和香港人「disconnect」（香港01製圖）