【七一遊行】說好的「好打得」呢？林鄭上任兩年施政甩轆事件簿

今日（7月1日）是特首林鄭月娥上任兩周年，由於上月《逃犯條例》爭議引起社會巨大爭議，政府成為眾矢之的，預計今年七一遊行人數會遠多於去年。 回顧林鄭上任的第一年，政治氣氛相對緩和，和泛民主派的關係未至於太過惡劣。民主黨2018年3月黨慶，甚至有邀請林鄭到場（一度引起捐款3萬元風波）。該年一樣有政治紛爭，例如廣深港高鐵一地兩檢安排、立法會修改議事規則爭議，但最後政府/建制一方都安然度過，而且「上身」的並非林鄭本人。 但單由去年7月1日起計，林鄭月娥政府在任期第二年，已多次因應爭議政策，引來民意反彈，最後需要讓步、道歉或放軟口風。林鄭本人亦多次「上身」，成為輿論的圍攻對象。以下會細數林鄭任期第二年內，7件主要的甩轆政策。

颱風山竹吹襲過後，政府未有措施宣布停工，引發市面大混亂。（資料圖片）

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1. 颱風山竹－－有防災無善後

2018年9月16日，超強颱風山竹正面吹襲香港，天文台發出十號颶風信號長達10小時。特區政府事前高調預警，出動旅遊巴疏散高危地區的居民。然而政府防災虎頭蛇尾，遺漏了善後工作，風暴翌日市面路面交通一團糟之際，政府未有措施宣布停工，引來輿論怒轟。當時林鄭月娥堅稱政府沒有法律基礎宣布全港停工，更爆出「攞特首出氣係冇問題嘅，特首係可以俾人鬧」的金句，進一步激起民憤。

最終政府承諾檢討天災善後政策，今年6月初，勞工處公布新修訂的《颱風及暴雨警告下工作守則》，表明在超強颱風的惡劣天氣下，政府可因應需要公布「極端情況」，僱員在八號颱風警告取消後的兩小時，應留在原來的地點，而非立即啟程上班。政府可按需要延長警示。

明日大嶼計劃引起民間爭議。（資料圖片）

▼盤點各區填海計劃進展▼

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2. 明日大嶼－－備受爭議計劃押後

上屆政府曾建議發展「東大嶼都會」，在中部水域填海1,000公頃造人工島。林鄭月娥在去年10月的施政報告中，更提出擬在交椅洲一帶填海增至1,700公頃。

由於當時土地供應專責小組的諮詢尚未有報告出爐，而過往填海1,000公頃的建議連初步研究都未做好，政府就忽然提出一個「加強版」的建議，被指偷步。而在中部水域建人工島，潛在的環境和造價問題引起頗大爭議，甚至有批評指計劃會花光香港財政儲備。

施政報告公布後民意反彈，數千市民上街反對明日大嶼計劃。隨後政府亦放軟口風，表示可以先處理原計劃的1,000公頃，餘下的新增700公頃容後再議。發展局局長黃偉綸今年向立法會尋求研究撥款時，也是先處理原先的1,000公頃。在6月的《逃犯條例》爭議過後，撥款申請更被押後審議。

土地共享先導計劃需押後。（資料圖片）

▼土地大辯論結果懶人包▼

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3. 土地共享計劃推遲－－土地大辯論幾「爛尾」

土地大辯論的其中一個爭議點，在於如何釋放新界閒置私人農地。政府一直抗拒動用《收回土地條例》向發展商收地，傾向公私合營發展，但民間團體較多認為這會將發展主導權交予地產商，亦易引起官商勾結嫌疑。

去年施政報告中，林鄭月娥同樣在諮詢未完結時，率先公布「土地共享先導計劃」，推動公私合營，預計今年6、7月會公布細節，下半年接受申請。但基於反《逃犯條例》修訂引起本港政治環境大變，政府在今年6月底決定項目押後公布。

隨著土地共享項目押後、棕地研究遲遲未完成、粉嶺高爾夫球場只收局部，政府在整個土地諮詢中的短中期土地選項，效用已所剩無幾。

政府年初一度打算收緊長者綜援門檻，但不論泛民建制皆強烈反對。（資料圖片）

▼本港各區貧窮情況▼

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4. 收緊長者綜援－－建制泛民齊反彈

上屆政府曾建議將領取長者綜援的合資格年齡由60歲提高至65歲，以「配合人口政策延遲退休年齡的方向」，本屆政府著手落實。政府事前未有張揚，只在去年的財政收支總目（即俗稱「電話簿」）及《2018年撥款條例草案》中輕輕帶過。

由於社會福利署擬於2月1日正式提高長者綜援門檻，社會廣泛關注，因大批60至64歲的清貧長者生活或受到衝擊。林鄭月娥和勞福局局長羅致光在此事上受廣泛批評，其中林鄭在立法會回應建制派議員提問時，反向議員指該措施「係各位（議員）批准嘅」，開罪泛民以至建制派，事件亦演變成政治風波。

最終，政府在1月18日宣布向60至64歲、不能工作的年長人士提供1,030元津貼，補回長者綜援門檻提高後的差額。政府原先仍想對沒有找工作的60至64歲人士扣除200元，但在跨黨派議員繼續反對下放棄。這宗鬧劇，亦重創整個政府問責團隊，尤其羅致光的民望。

陳茂波的派錢4000元計劃，行政極度混亂，引起市民不滿。（資料圖片）

▼財政預算案2019懶人包▼

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5. 派錢4000之亂－－不派不派還須派

2018年2月，財政司司長陳茂波宣讀財政預算案，被指偏坦中產、高收入人士，冷待基層，在輿論壓力下，一向堅拒「派錢」的政府突然轉軚，宣布「補漏拾遺」方向，向合資格市民「關愛共享」派發4000元。如在其他預算案措施受惠未足4000元，也可以補足差額。計劃由在職家庭及學生資助事務處（職津處）負責，今年2月1日開始接受申請。

不過計劃被指申請條件複雜，要求多多、安排混亂，不能網上申請，市民連自己是否合乎資格、能拿多少都不清楚。政府對是否需要住址證明、郵費等問題也朝令夕改，導致滿城風雨。及後陳茂波要在今年1月底向公眾道歉，另在政府合署、屋邨辦事處等增加投遞箱。

申請開始後，政府收到至少340多萬份申請表，但被指處理極度緩慢、行政安排混亂。政府目標是在9底前完成派錢工作，意味這項去年3月宣布的措施，幾乎要花一年半時間才能處理好。

政府的三隧分流方案，連建制派都不敢支持，被指處理手法拙劣。（資料圖片）

6. 三隧分流硬闖失敗－－政府被譏「三流分隧」

林鄭月娥於去年施政報告中，建議調整東隧、紅隧、西隧三條過海隧道的收費，在私家車收費上，紅隧由20元加至40元、東隧由25元加至40元，西隧由70元減至50元，以平衡3條隧道的車流量。今年1月，運輸及房屋局向立法會提交文件，要求在1月23日討論三隧分流的無約束力議案。

不過加價始終是選舉包袱，連建制派都不太敢支持。1月22日，政府以中環灣仔繞道剛通車需收集更多數據為由，暫時抽起議程。到3月26日，林鄭開記者會宣布，未能取得立法會足夠支持，決定擱置議案，直至2023年收回西隧前，都不會再研究和商討三隧分流問題，計劃壽終正寢。立法會前主席曾鈺成亦嘲笑政府此計劃為「三流分隧」。

林鄭月娥上周二在記者會上向全港市民真誠致歉後，再無公開露面。（資料圖片/李澤彤攝）

▼逃犯條例變政壇六月風暴▼

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7. 修訂逃犯條例變政治風暴

今年2月，政府聲稱為處理去年發生在台灣殺人案，建議修訂《逃犯條例》，容許與香港沒有簽署長期移交協定的國家或地區，包括中國內地，向香港提出引渡要求。由於不少市民對中國內地法制欠缺信心，擔心條例會被利用作打擊政治異見者的工具，非建制派將其稱為「送中條例」，連法律界都對政府的修例亦有保留。政府先後兩度修訂條例建議內容，但都無法得到民間信任。

事件持續發酵，民陣在3月31日、4月28日及6月9日先後發起遊行，其中6月9日的遊行，民陣公布有103萬人參與（警方指最高峰有24萬），但政府依然企硬。民怨持續升溫，到6月12日，在金鐘一帶的示威演變成嚴重警民衝突，警方出動催淚彈、布袋彈、橡膠子彈等對付示威者，引起極大反響。這一役堪稱林鄭上任，甚至回歸以來最大管治危機。

林鄭於6月15日宣布暫緩條例修訂，不過市民不滿她只是「暫緩」而非「撤回」方案。而當日警方被指使用過分武力，更用「暴動」形容示威，民間要求嚴查追究警察、撤回「暴動」定性及釋放被捕人士。6月16日的示威，據民陣稱有接近200萬人參與（警方指按原定路線高峰期有33.8萬人）。

在政治風暴下，政府管治威信重創，立法會多個爭議項目如明日大嶼前期研究撥款、《國歌條例草案》二讀、土地共享先導計劃，亦面對不同程度的押後，行政會議連續兩周暫停，政府領導層工作近乎癱瘓。而爭議到現時仍未完結。

林鄭上任特首兩周年，相對2017年7月她上任之初，香港是變好了還是變壞了？以下會從15組數據，對比林鄭上任之初與現時的情況，相信正好反映出，以「we connect」為競選口號的她，如何用兩年時間和香港人「disconnect」（香港01製圖）