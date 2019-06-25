伊頓公學子公司辦網上暑期課程　每課程學費2337元英文程度需達標

英國貴族學校伊頓公學（Eton College）旗下教育科技公司EtonX與本港教育公司合作，於今年7月至8月來港舉辦4個網上暑期課程，每個課程為期約10日共18小時，學費299美元，相當於2,337港元。 課程要求報讀學生需具備一定程度英文能力，例如相當於IELTS 5.5分或以上。課程將設優異、良好或合格三項評級，學生修畢後可獲EtonX頒發證書。

EtonX業務拓展主管Ben Hanneford-Smith稱，負責導師均曾接受伊頓公學培訓，均具備網上教學、國際學生教學經驗。（鄺曉斌攝）

報讀學生英文需等同IELTS 5.5分或以上

EtonX網上暑期課程的招生對象為14至20歲，每個課程為期約10日共18小時，每日上課約兩小時。4個課程均屬獨立招生，學生可自由選讀，包括：如何提升個人影響力（Making an Impact）、說話溝通技巧（Verbal Communication）、演說技巧（Public Speaking）及批判思維（Critical Thinking）。

相關網上課堂會以8人小組形式進行，上課地點沒有限制，參與學生有機會與來自不同國家或地區的學生一同上課及互相交流。

課程將設優異、良好或合格三項評級，學生修畢後可獲頒發證書。課程進行期間，學生需完成導師安排的任務或課業，導師會依照學生出席率、投入程度及期末測驗，釐定其最終等級。

課程將於今年7月22日至8月3日進行，EtonX業務拓展主管Ben Hanneford-Smith表示，負責導師均曾接受伊頓公學培訓，均具備網上教學、國際學生教學經驗。他又指，相關課程並非旨在培訓英文能力，因此課程要求報讀學生需具備一定英文程度，例如相當於IELTS 5.5分或以上，但強調並非硬性規定。