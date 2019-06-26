【曾蔭權案】兩審訊兩上訴料花逾3千萬　勝訴或可索回部份訟費

前特首曾蔭權由2015年被控，至今日有終極裁決，並獲裁定上訴得直，撤銷罪名，然而這場官司長達接近4年時間。期間，他經歷兩次審訊和多番上訴，並身陷囹圄飽受牢獄之苦，又因多次上庭而累積龐大的律師費。雖然早前獲上訴庭判他只需付律政司100萬元訟費，但估計曾在整場訴訟所涉的律師費和訟費洗費，料高達逾3千萬元。而他今（26日）獲終極勝訟，或可追回部份訟費，但仍須待法庭決定。

曾蔭權於2015年10月被起訴，於2017年在高等法院面對第一次審訊，被裁定1項公職人員行為失當罪成，另1項相同控罪罪脫。但由於陪審團未能就行政長官接受利益罪達成有效裁決，案件該就罪於同年重審，但重審時同樣未能達成有效裁決，但雙方均要承擔這兩次審訊所造成的龐大訟費開支。

曾蔭權經歷兩場審訊、兩次上訴，全部均由御用大律師及資深大律師代表。（資料圖片）

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審訊至上訴均由御狀及資狀代表

除了重審時聘用本港的資深大律師余承章為主帥外，曾蔭權在首次審訊、去年上訴，以及在終審時均外聘英國御用大律師萬江儀，其律師團隊亦包括資深大律師陳政龍等，相信其涉及的律師費所費不菲，估計涉及逾3千萬元。

終院上訴涉複雜爭拗收費亦高

有不願透露姓名的大律師估計，曾的首次審訊長約6星期，自然是洗費更多，他估計相關律師費約1千多萬元。而重審時未有聘用御用大律師，相關律師費也必以百萬元計。連同之後的上訴，他估計整個訴訟的律師費約2千萬至3千萬元。該名大律師又指，上訴至終審法院的律師費，自然會較一般打官司貴，因上訴至終院的案件都較複雜。而收費會貴多少，則視乎案件的複雜程度。

控方亦聘用星級大狀

而控方團隊亦有不少星級大狀，律政司由首次審訊起已聘用英國御用大律師David Perry，律師團隊中亦有本地資深大律師黃佩琪等。此外，控方在首次審訊時的訟費約1,500萬元。而原審法官指曾蔭權被廉署調查時並不合作，因此頒令他需支付控方的三分一訟費，即500萬元。

上訴庭後來頒令，認為曾蔭權只需負擔控方的100萬元訟費，並解釋曾和妻子的戶口雖曾有約5000 萬現金，但經歷多番訴訟，需面對龐大的律師費，認為一百萬元已足夠。而隨著曾終極上訴成功，或能成曾要求取消這筆費用的理由。根據一般程序，勝訴方若有理可依，可向敗訴方索回訟費，但需向法庭提出申請，法庭會就申請再下訟費命令。