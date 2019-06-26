房委會5年來公營房屋單位瑕疵少於0.7處達標　柯創盛：不符現況

近年不少公營房屋項目入伙時，單位質素備受詬病。《香港01》記者早前曾找驗樓師為部分居屋項目如觀塘彩興苑、梅窩銀河苑，以及綠置居景泰苑等驗樓，均發現單位內出現不少問題，收樓質素甚至不及格。 不過，運輸及房屋局今日（26日）書面回覆立法會議員胡志偉質詢時表示，根據房委會的年度目標，每個新建公營房屋單位並不能超過0.7處的瑕疪，又指在過去數年間都能達標，以過去5年直至今年5月底為止計，已落成的77,215個公營房屋單位中，房委會只接獲約440宗發現瑕疵的個案。 立法會房屋事務委員會主席、房委會委員柯創盛表示，就其觀察而言，近年新落成公營房屋中，經驗收的單位均見到多處瑕疪，與房委會所謂的0.7處目標，出現了巨大落差，明顯無反映真實情況。他又批評，有關數據亦顯示當局改善建屋質素工作完全「離地」。

運房局表示，根據其年度目標，每個新建單位並不能超過0.7處的瑕疪數目。（資料圖片）

運房局聲稱5年來一直達標

運房局指，房委會一直關注建屋質素，根據其年度目標，每個單位並不能超過0.7處的瑕疪數目。局方的回覆更指出，過去數年房委會都能達標。

運房局又解釋，截止今年5月底為止，過去五年間共有7.7萬伙的公營房屋單位落成，當中只接獲440宗發現瑕疪個案，公屋、居屋及綠置居分別佔約300宗、110宗及30宗，即每年每個單位發現的瑕疪數目，大約為0.004至0.02個。

局方又指，有關的瑕疪包括滲漏、水掣滲水、瓷磚損毀、批盪裂痕等，當中並無發現有單位設施不符標準的情況。

一日內完成修繕個案不包括在內

值得注意的，是房委會所謂的經《損壞情況報告表》轉介並核實的建築缺陷/瑕疵個案，原來不包括承建商一天內可完成修繕的輕微個案，如清潔污垢、修緊鬆脫鐵器或添加潤滑劑等。

運房局又指，一般情況下住宅單位內的修繕工程，如涉及瓷磚損毀、牆身和天花滲水等，需時約1至3星期。至於輕微的項目如窗戶鐵器、鋼閘鎖和鉸損壞等，修繕則能在約1星期內完成。

↓彩興苑單位瑕疵直擊↓

+ 5 + 4 + 3

↓銀河苑單位瑕疵直撃↓

+ 6 + 5 + 4

記者實地驗樓 單位質素不及格、安全成疑

事實上，《香港01》曾為觀塘彩興苑、梅窩銀河苑驗樓。驗樓師曾指，銀河苑單位有多達42塊「空心磚」，單位的鋪磚、批盪、油漆亦「捧蛋」，單位多處更出現生繡，最終評分只得37分。

至於彩興苑單位亦只僅僅及格，廚房洗碗盤排水管發現有漏水問題，水龍頭亦未有裝穩。同時，廚房門玻璃更有大量氣泡，驗樓師直言，其防火功能或成疑。

↓景泰苑單位瑕疵直撃↓