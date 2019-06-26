【逃犯條例】過往曾按條文主動出擊　監警會研究檢視金鐘衝突

就本月12日金鐘一帶的反修訂《逃犯條例》大型示威衝突，警方遭質疑過分使用武力，有示威者及政界人士要求政府展開獨立調查。監警會正探討能否主動檢視有關衝突整體情況，據了解，有關討論未有定案。 保安局局李家超今日（26日）出席立法會會議後表示，監警會條例列明，除了可處理個別投訴，亦賦權可以檢視警隊的程序及做法會否引起投訴、有無不足、可改善之處等，過去亦曾成立過委員會去處理。 翻查資料，監警會曾為2009年觀塘繞道的「人肉路障」事件、2011年時任國務院副總理李克強訪港的保安安排，履行監警會條例第8(1)(c)條的職能，向警方提出改善建議。不過有團體質疑監警會的中立性，及無權傳召任何人作證，認為應設立獨立調查委員會。

有指監警會商檢視6月12日的金鐘衝突。（資料圖片／曾梓洋攝）

李克強訪港保安安排收16宗投訴

翻查資料，2011年時任國務院副總理李克強訪港的保安安排，引起示威者不滿，涉及16宗須匯報投訴，包括封閉行人天橋、驅散行人、指定採訪區的選址等，警方被指疏忽職守、濫用職權、行為不當、毆打等，由於涉及公眾利益，監警會按第8(1)(c)條職能檢討有關保安措施，在投訴警察課的安排下，1名高級督察、1名總督察、1名警司、3名高級警司出席監警會的會面。監警會於2012年12月提交最終報告，其中建議之一包括成立「傳媒聯絡隊」等。

於2009年7月，「999」求助中心接獲多宗有關飛車黨投訴，警方於是展開反非法賽車行動，兩名警員在無表明來意下，截停3輛的士、1部貨車及1部私家車，與警車形成路障，封鎖觀塘繞道西行線，阻截飛車黨，結果令2名警員及1名充當路障的士司機受傷。當年監警會亦主動根據第 8(1)(c)條介入，要求警務處改善現有截車程序。

▼6.12金鐘衝突．下午▼

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民權組織：監警會無權傳召任何人作證

不過民權觀察指出，監警會並沒有法定權力傳召任何人作證，不會對作證的人士，包括警察及示威者提供法律保障，兩方面皆可能不願作證，以避免因提出證供後而衍生的刑事或民事訴訟後果，並認為監警會並無足夠的公信力及能力從一個全面、基於人權的角度，去調查或檢討警方在6月12日的清場行動，故促請政府根據《調查委員會條例》成立獨立調查委員會，在給予警員及示威者充足的法律保障下全面檢討，包括警方行動策略、使用武力指引、以及有關訓練，才可令事件得到真正的檢討，並改善現時警民關係日趨惡劣的情況。

監警會正探討能否主動檢視有關連日來的警民衝突。（資料圖片）

監警會無派員到衝突現場監察

監警會主席梁定邦於18日表示，監警會已成立三層組織架構的專案小組，包括監警會秘書處、管理層，以及委員會均會設立專案小組，並設立統一標準，處理由6月9日起遊行相關的調查及投訴。對於監警會自6月9日起，未有派員到遊行現場進行監察。梁定邦指監警會成員一直有與警方溝通，以及留意本港各傳媒的消息。