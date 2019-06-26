【逃犯條例】荃灣港安醫院新指引　執法人員要求通報須先書面提出

荃灣港安醫院上周承認在6月12日曾經向警方通報懷疑槍傷個案，導致傷者在轉到區內仁濟醫院求醫時被捕，更曾回應稱不會醫治「如因為犯罪活動引致受傷」的病人。有政黨昨日（25日）到醫院抗議，批評做法破壞醫患互信，出賣求診病者私隱。荃灣港安醫院今日（26日）回覆，院方就事件已召開特別會議，探討如何跟進和強化目前有關病人私隱的守則，同時進一步保障病人私隱；而院方亦已向所有員工發出指引，稱無論任何人士求診，務必以為病人提供適切治療為首要任務，若執法人員要求醫院配合通報，必須先提出書面要求。

荃灣港安醫院公布已發出新指引，指如果執法人員要求醫院配合通報，必須先提出書面要求。（資料圖片 / 余俊亮攝）

院方：首要為病人治療 保障病人私隱​

荃灣港安醫院今日表示，深切明白社會對於保障病人資料私隱的關注，同時亦衷心理解到就近日事件對於一直嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》的前線醫護同事造成的壓力。

公報中又提到，院方已向所有員工發出指引，無論任何人士求診，務必以為病人提供適切治療為首要任務，並且必須嚴格保障病人私隱；又提到如果執法人員要求醫院配合通報，必須提出書面要求，其後院方會根據法例要求處理。

文中指出，就事件早前已召開特別會議，探討如何跟進和強化目前有關病人私隱的守則，同時進一步保障病人私隱；又已主動跟私家醫院聯會與衞生署接觸，以探討改善急診中心和門診部的相關指引，令其更清晰，並提高透明度，讓求診者明白荃灣港安醫院會為每一位求診者提供適時治療為己任，並且無時無刻堅守以保障病人資料為先的宗旨。