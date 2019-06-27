研究：樓價高、租金貴令海外才俊卻步　青協促設短期住宿補貼挽留

香港樓價高、租金貴蜚聲國際，困擾不少港人，亦令很多海外人才卻步！青協 「青年創研庫」一項研究顯示，去年外來人才錄得逾6萬人，佔本港整體勞動人口1.67%，35.1%來自內地，其次為英、美及日本，反映本港未能吸納多元國際人才。該組織訪談外來人才更發現，本港租金及生活成本高企，令年輕人才來港就業意欲大減，有「港漂」內地青年憂慮難以置業，留港發展計劃只好作罷；亦有來自奧地利的年輕人，直言本港樓貴屋細，無法負擔，寧願離港回國生兒育女。 組識建議港府設立統籌機構，負責對外宣傳及招攬人才事務，並為高端人才提供短期住宿補貼，增加誘因。

青協 「青年創研庫」一項研究顯示，去年外來人錄得逾6萬人。（陳淑霞攝）

港吸納人才遜瑞士及新加坡

青協 「青年創研庫」今日(27日）發表「吸納多元化年輕人才來港就業」專題研究報告，報告顧問導師之一為團結香港基金副總幹事黃元山。研究引述入境處數據顯示，去年共有逾6萬名外來人才獲批來港就業，佔本港整體勞動人口的1.67%，其中以內地專才為主。於世界人才排名榜上，名列前茅的瑞士及新加坡，外來人才則佔其勞動人口比率31.1%及5.1%，反映本港吸納人才狀況並不理想。

「青年創研庫」又於今年4月至5月期間，成功與21位18至39歲、來自內地及海外的外來人才進行訪談，發現大部分受訪者同意本港擁多元優勢，包括整體社會穩定及安全，就業機會多、職場亦開放平等；惟租金高昂、言語障礙、本港國際化及自由環境收窄等原因，卻窒礙海外人才來港發展。

倡每月派5千至1萬短期住宿補貼

有任職於非政府機構的英國女士直言，喜歡本港的工作環境，但本港生活高企，擔心難以負擔子女未來照顧及學業費用，正計劃與丈夫離港返國準備生育；於本港修畢碩士課程的內地年輕人，亦因本港樓價貴，憂慮未能置業，決定不留港工作：「樓價貴也影響我不留在香港發展，因為買不到樓感覺壓力比較大」，另亦來自奧地利的金融人才指，本港居所太細，亦買不起本港物業，租金亦貴，「假如我有小孩的話，應該會離開香港。」

未來勞動力將會持續收縮，「青年創研庫」建議，港府應多管齊下應對，包括為各入境計劃的高質素人才約1000人，提供短期住宿補貼，每月5000至10000元，為期最多一年，冀增加來港就業誘因。

「青年創研庫」成員杜丰杰認為，有關補貼屬過渡性，旨在紓緩人才初到埗的生㓉壓力。「青年創研庫」又建議，港府應設立「ConnectHK」機構，負責對外宣傳及招攬人才事務，各大專院校亦應開拓收生來源，吸納更多國際學生來港交流。