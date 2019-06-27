挪威三文魚去年銷港量升27%　涉10億港元　挪威海產局：保證質量

挪威是海產大國，是港人首選的三文魚生產國。香港市場上有98%的三文魚都來自挪威。2018年，挪威共向香港出口量超過1.6萬噸，較2017年上升27%，總價值約11億挪威克朗（合約10億港元）的新鮮三文魚。 面對近來香港的三文魚食安問題，監督挪威三文魚生產鏈的挪威食物安全局專家表示，針對挪威三文魚的獨立報告及風險評估，流程規管精密，相信可確保供港質素。

（袁澍攝）

最新調查：93%受訪者評「良好」至「優秀」

三文魚鮮滑爽口，多年來都成為港人最愛海產。不過，消委會早前揭發本港食肆提供三文魚質素問題，引發公眾對食物安全問題的關注。挪威海產局公布數據，指2018年挪威出口逾1.6萬噸新鮮三文魚至香港，相比2017年升27%。

挪威海產局及中國香港區總監博薇婭（ Vitoria Braarhen）表示，挪威非常重視作為香港海產來源地的責任。海產局在最新調查中發展，三文魚憑藉其美味及對健康的好處贏得食家歡心，並有93%的受訪者評價三文魚「良好」至「優秀」。

挪威食物安全局總監羅克斯（Lise Rokkones）提到，「我們確保香港人食用的每一口三文魚均保持優質。」（袁澍攝）

嚴格冷凍措施消滅寄生蟲

在挪威海產局舉辦「關於三文魚食品安全及可持續性」的講座中，監察挪威三文魚供應鏈的挪威食物安全局總監羅克斯（Lise Rokkones）表示，挪威海產局的監察及安全政策以科學為本，並依靠獨立的報告及風險評估、法定的風險管理以及規管整個流程的精密系統。從飼料成份、獸藥產品到魚卵孵化、著陸以及運輸條件都在監管之中，亦會慎重選擇出口夥伴，「我們確保香港人食用的每一口三文魚均保持優質。」

她並舉例，挪威的海產上必須進行嚴格的冷凍措施消滅寄生蟲，以保證新鮮，包括必須在零下攝氏20度保存24小時，或者在零下攝氏35度保存15小時。挪威海產局亦有相關的法例處理危機，一旦出現問題，會立即向公眾公布，確保消費者的知情權。

就近來的生食海鮮安全性的報道，挪威海產局認為更應當留意海鮮來源地的重要性。博薇婭呼籲消費者繼續食用挪威的三文魚。