【逃犯條例】爭議持續　旅遊、酒店業受挫　嘆生意創42年新低

因應政府修訂《逃犯條例》，觸發了多場大型抗爭行動。本港先有多場大型遊行，連日來更出現集會及圍堵政府部門行動。 旅遊界立法會議員姚思榮指出，由於本港社會不穩，不少旅客擔心個人安全，甚至有商務旅客選擇不來港，或減少逗留日數，影響本港酒店及零售業。他指出，本港酒店入住率及房價，均較去年同期下跌5%，令酒店收入減少約10%。 香港旅遊業賓館聯會主席劉功成又指，他旗下賓館的入住率已創42年來新低，盼政府能夠重新恢復社會秩序，以吸引旅客來港，更批評：「林鄭唔理，張建宗又做唔到野，咁點搞？」

因應修訂《逃犯條例》，本港發生多場大型抗爭行動，旅遊業界表示生意受影響。（資料圖片）

情況或蔓延至暑假

姚思榮指出，早於6月初，當時的示威相對和平，加上旅行團早已訂購酒店及機票，故影響較小。不過，自6.12示威後，警方以布袋彈、催淚彈等清場，後來又有市民包圍警署總部，直言影響旅客來港意欲，當中包括高端消費的商務客。他又指，為提升入住率，有酒店更促銷減價。

他說，若日後再有暴力事件發生，估計情況會蔓延至暑假，但他補充，因應高鐵及港珠澳大橋開通，料酒店入住率的下跌數字只會維持單位數。

旅遊界立法會議員姚思榮指出，由於本港社會不穩，不少旅客擔心個人安全，影響本港意欲。（資料圖片）

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成指出，他旗下的賓館生意大跌，希望政府可盡快恢復社會秩序。（資料圖片） 賓館業界：生意低無可低 香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指出，初步而言，遊行示威對業界的影響不大，未來仍有待觀察，現時仍言之尚早。不過，香港旅遊業賓館聯會主席劉功成卻指，現時他旗下的賓館生意大跌，甚至「低無可低」。 劉功成解釋，他自1977年開始經營賓館，現時其賓館位於尖沙嘴，可容納約百人，在五一黃金周期間，入住率仍然理想。然而，自六月起有共百萬人上街後，不少旅客選擇即日來回，甚至放棄原定行程，加上受無牌賓館影響，其生意一直下降，以往同期入住率可達4至5成，但現時只得1至2成。 他希望，政府能夠重新恢復社會秩序，重新吸引旅客來港，他批評：「林鄭唔理，張建宗又做唔到野，咁點搞？」