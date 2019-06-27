青協研究：海外人才憂政治環境轉差　不欲留港發展

青協「青年創研庫」今日（27日）發表研究，顯示本港租金及生活成本高企，令海外人才卻步，建議港府向外來人才提供住宿補貼。不過研究同時發現，香港能否維持自由的政治環境，也是促使他們是否留港發展的另一重要原因。 多名受訪非本地青年人才表示，香港言論自由、資訊自由的環境，是他們來港發展的重要因素，如果這個空間收窄，將會考慮離開。有受訪者亦明言，有感香港政治氣氛日益收緊，可能日後離開到別處發展。

青協 「青年創研庫」一項研究顯示，自由的政治環境是留住人才的一大重要原因。（陳淑霞攝）

業務會受政治環境影響 寧棄港揀星

其中一宗個案，27歲的女事主來自中國內地，現時在港的非政府機構工作。她表示：「我選擇香港主要是因為體制、言論自由和秩序。」因她認為每個人都應有自由表達意見的權利，頗為抗拒內地的體制，回到內地反而難以適應。但假如香港政治空間不斷收窄，她便會考慮離開另謀出路。

有來自法國、現已離港的受訪者表示，自己雖然是因為轉換行業而離港，但認為：「我覺得香港的政治環境愈來愈差，失去了不少自由，香港人感到悲傷。」他指如果在香港從商，業務會受到這些政治環境影響，所以如果要做生意，寧可將業務放在新加坡。他認為，香港能否保留國際化和自由的環境，會影響到年輕外來人才留港發展的意欲。

另外，亦有來自英國、現時在港從事教育行業的受訪者指出，有感香港人的個人自由似乎愈來愈不受保障，家人亦勸他離開，前往加拿大、澳洲或回流英國發展。

有專家提到，近日引起示威浪潮的《逃犯條例》修訂，會影響到外商在港投資意欲。（資料圖片／羅君豪攝）

專家：政府似未能維持香港獨特性 打擊人才來港意欲

此外，有內地來港人才反映，由於不擅長廣東話，與同事溝通方面有困難，而近年正值中港政治矛盾，雖然不少同事對她都很友善，但在日常生活中感到受歧視，在身份上感到迷惘，故認真考慮過是否繼續留港發展。有多名來自外國的受訪者也表示，希望香港政府可以舉辦更多易於報讀、收費便宜的課程，協助海外人才學習廣東話、本地文化及歷史。

有受訪專家認為，近年香港的國際化形象有所失色，特區政府在宏觀政治議題的處理，以及在保持既有的政策法規方面，令人覺得未能保持香港的穩定和獨特性，這會影響外來企業和人才來港的意欲，建議政府應致力保持香港在政治上的包容性、社會價值的多元化。

陳氏社會研究院創辦人及主席陳國賁認為，當政府在政治上一面倒只走一條路，有長期、深沉的影響。如此下去，有能力的年輕人已想離開香港，有更多家庭也在部署讓下一代離港，外地人亦不會來港發展：「因為你不會去一個不穩定、在法治上發生問題的社會。」

香港人才管理協會前會長葉偉光認為，香港政策的執行性，比世界上不少地方都要好，這個優勢應鞏固。但他認為，近日在社會引起爭端的《逃犯條例》修訂，是其中一項會影響外商在港投資的因素。