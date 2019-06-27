時代衛視不獲牌照續期　9月29日起終止為非本地電視持牌機構

通訊事務管理局今（27日）公布，持有非本地電視節目服務牌照的時代衛視國際傳媒集團有限公司（時代衛視），因兩次延誤推出服務，及暫停服務而嚴重違反有關牌照條件等因素，及檢視其財政及管理能力等整體表現後，決定其牌照於今年9月28日屆滿後不獲續期，即時代衛視將於9月29日起終止為非本地電視持牌機構。

通訊局今（27日）公布，現代衛視的非本地電視牌照於今年9月28日屆滿後，不獲續期。（資料圖片 / 余俊亮攝）

前廣播事務管理局於2007年向時代衛視，批出有效期為12年的非本地電視牌照，設有一條24小時廣播的普通話頻道，即港澳傳媒華語國際台，以提供非本地電視服務。該頻道為亞太區觀眾播放文化、藝術、綜合娛樂和電視劇等節目。

通訊局指，在處理時代衛視牌照續期申請時，考慮不同因素，包括其財政和管理能力、現有牌照期內的整體表現，包括兩次因延誤推出服務，及暫停服務而嚴重違反有關牌照條件。此外，亦檢視其遵守相關規管要求的能力，審視提交的所有文件和資料，及對續期申請的初步決定所作的申述。通訊局認為，時代衛視未能提供證據證明有財政及管理能力，可繼續提供所建議的服務，亦未能提供充分保證在獲續牌後，有能力全面遵守所有規管要求。因此，通訊局決定時代衛視的牌照在今年9月28日屆滿後不獲續期，將於9月29日起終止為非本地電視持牌機構。

（時代衛視網頁截圖）

翻查時代衛視的官方網頁，介紹頻道採用國際衛星電視覆蓋亞太區域各國，以開放、不加密的播出方式，提供電視節目。不過，網站列出的多個節目，如「世界看中國」、「時代劇場」等，均為圖片簡介，未能提供更多節目內容資訊。