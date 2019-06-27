【逃犯條例】醫警衝突增　梁栢賢：理解情緒較波動　敵對不理想

由反《逃犯條例》修訂引發的醫護及警方之間的爭議事件增加，醫院管理局行政總裁梁栢賢及主席梁智仁今日（27日）出席醫管局大會後見記者，梁栢賢指感覺到雙方近日有磨擦、情緒緊張，理解大環境下情緒較波動，但他認為若有誤會形成敵對狀態不理想，希望大家本着專業精神為市民服務。 梁栢賢又稱，現時17間公立醫院設有警崗，警崗亦相當重要，會再與警方了解有部份醫院警崗昨日（26日）起關閉的臨時措施。

醫管局行政總裁梁栢賢。（洪嘉徽攝）

對於前線醫護人員與警員近日發生的磨擦，包括有醫護被指向警員洩病人資料、有自稱便衣警向醫護索取資料、亦有警員聲稱在醫院內被醫護不禮貌對待。醫管局行政總裁梁栢賢表示，今次感覺上雙方有磨擦、情緒緊張，亦留意到不同事件，包括有人投訴醫護人員言語上有衝撞、有指侵犯病人私隱等事件，他稱應了解事件始末，互諒互讓，如果有過界的情況會再互相溝通及反映。他認為現時的大環境下情緒較波動，希望大家本著專業精神為市民服務。

梁栢賢又稱，執法人員在防止罪行時可獲豁免取得病人資料，但醫院要視乎情況決定，處理病情屬優先，而若要索取病人資料，執法機構亦應同時提供索取資料的理據等詳情，他指日後雙方會加強溝通。

醫管局主席梁智仁。（洪嘉徽攝）

兩院警崗停服務 梁栢賢：「警崗好重要」

被指有示威傷者在醫院內被捕的伊利沙伯醫院及仁濟醫院，相關警崗自昨日起暫停服務，梁栢賢強調警崗好重要，過去很多大型災難中，警方和醫護都合作無間，例如有罪案發生可即時報案、節省追捕疑犯的時間，而警察同事亦可協助維持急症室內的秩序，以及處理違法事情。他稱會再向警方了解暫停警崗服務此臨時措施，會持續至幾時，醫管局亦會於明日派代表與警方坦承商討。