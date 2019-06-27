海景嘉福中式燒味部前主管　收凍肉供應商2.4萬元回佣　認罪候判

廉政公署起訴海景嘉福洲際酒店一名前主管，與一間凍肉供應商的數名營運者串謀，就酒店食品供應接受非法回佣共約2.4萬元，被告今日（27日）在西九龍裁判法院承認一項作為代理人而串謀接受利益罪名。署理主任裁判官嚴舜儀將案件押後至下月12日判刑，以待被告的背景及社會服務令報告。被告獲准以現金保釋。

廉政公署起訴海景嘉福洲際酒店一名前主管接受非法回佣，被告今日（27日）在庭上認罪候判。（資料圖片）

被告陳朝暉（51歲）為海景嘉福洲際酒店前主管，案發時是海景嘉福中式燒味部主管，負責預備燒味菜式。案情指，於2007年，當海景嘉福開始向一間急凍乳豬供應商訂貨時，被告認識該供應商的數名營運者。

被告自2016年9月起獲他們提供非法回佣，以換取被告向他們通報海景嘉福對各食品供應商的意見，包括對該急凍乳豬供應商的評價。被告於2016年9月至2017年12月期間，先後多次與該等營運者見面，他每次均獲發由1,500元至3,300不等的回佣，共涉約2.4萬元。

被告現承認一項作為代理人而串謀接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條及《刑事罪行條例》第159A條。海景嘉福在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員陳俊陞代表出庭。