課程檢討小組倡減核心科內容　通識選不做專題探究最高可獲第四級

教育局成立的學校課程檢討專責小組，經過約一年半時間檢討後提出建議，並展開為期兩個月公眾諮詢。小組建議高中課程四個核心科目安排不變，但建議縮減四科課程和評估，讓學生有更多時間選修更多科目，建議包括將現時通識科的獨立專題探究（IES）改為選修，學生若選擇不做獨立專題探究，在現時1級至5**級的評分中，最多只可考獲第四級。

教育局成立的學校課程檢討專責小組建議，高中課程四個核心科目安排不變，但建議縮減四科課程和評估。（資料圖片）

至於中文科和英文科，小組建議有需要減少考試卷數或簡化校本評核以配合學生需要。例如英文科可探討選修部份是可以縮減校本評核，以及是否可修改考卷設計；中文科則可探索修訂或減少聆聽、說話、校本評核的內容。另外，小組建議在小學至高中課程，逐步加強文學和經典作品的佔比。

數學科方面，現時必修部份分為基礎課題和非基礎課題兩份；小組建議將非基礎部份列為選修，若學生只修讀必修部份的基礎課題，可在文憑試最高考獲第四級。

另外，小組亦指入讀大學基本要求維持不變，即核心科考獲「3322」成績，同時建議推出全新的「校長推薦2.0計劃直接錄取計劃」，每所本地中學可獲兩個額外推薦名額，讓校長推薦在非學術範疇才能出眾，並取得成就的學生修讀大學所建議的指定課程。