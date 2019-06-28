無綫電視劇集《愛 • 回家之開心速遞》昨晚（27日）以「龜之報恩」為題，將紅絲帶綁在「靈龜」上，再放在放有乾冰的盒子中，增加「仙氣」，並指配合罕有藥材熬製成藥，可去除毒瘡。香港兩棲及爬蟲協會今日（28日）在Facebook發文，對劇組涉不友善對待龜隻及傳遞食龜誤導訊息表示關注，擔心乾冰的低溫會使龜隻皮膚凍傷及因溫差太大而生病，亦誤導觀眾食用龜隻可治病。 無綫表示，拍攝時以道具將龜隻與乾冰完全隔開，故龜隻並無接觸乾冰，亦無誇大龜隻藥效。

在劇集中，演員把「靈龜」包上絲帶、承載在放有乾冰的盒子中，被批涉不友善對待龜隻及傳遞誤導訊息。（影片截圖）

乾冰溫度攝氏零下78度

翻查昨晚《愛 • 回家之開心速遞》的影片，劇情指一隻「極級解毒靈龜」配合罕有藥材，將五碗水熬成一碗，然後一半拿來喝，一半拿來塗，可立即去除毒瘡。演員從一個放滿乾冰的盒子取出龜隻，假扮有仙氣，疑似有用一膠板分隔龜隻和乾冰。在該劇結尾，劇中演員雖然指會放棄吃龜，但考慮將其放生積福。

乾冰是固態的二氧化碳，在常壓下溫度高於攝氏零下78度左右，會昇華成氣態。香港兩棲及爬蟲協會指出，劇集中龜隻被擺放於乾冰上，乾冰的低溫會使龜隻皮膚凍傷及因溫差太大而生病。協會同時質疑劇集內容誤導觀眾食用龜隻可治病，認為內容失實，鼓吹食龜歪風。

兩棲協會：乾冰會令龜體溫急速下降

香港兩棲及爬蟲協會教育主任朱喬珺回覆《香港01》補充指，估計劇中是常見的寵物龜「中華花龜」，朱指即使龜隻與乾冰非直接接觸，但盒子內的溫度一定較低，會令屬冷血動物的烏龜體溫急速下降；加上牠長時間縮在殼內，懷疑是受驚或不適，「唔想公眾以為龜有殼就做乜都得，將佢搬嚟搬去都容易受傷。」若把龜隻放生積福，她認為對動物及環境都非好事，而中華花龜間中也會被發現放生到香港野外地方，呼籲市民切勿仿效。

該會勸喻無綫若需使用活體動物拍攝，必須注意動物福祉，包括控制環境溫度及確保動物不受驚嚇，亦須正面宣傳愛護動物訊息；又提醒市民，龜類的藥用功效向來被過分吹捧及誇大，以致被大量捕獵而面臨滅絕危機，故不鼓勵市民食用。

在劇集中，烏龜被形容為「極級解毒靈龜」，無綫指無誇大龜隻藥效。（影片截圖）

無綫：龜隻無接觸乾冰 無誇大龜隻藥效

無綫表示，就拍攝小動物，有既定程序及指引予員工嚴格遵守，「包括必須愛護參與拍攝的動物及為牠們提供適合的環境，絕不會不友善對待動物」。發言人表示，有關該集《愛．回家之開心速遞》，工作人員於拍攝時以道具將龜隻與乾冰完全隔開，故龜隻並無接觸乾冰；有關情節純屬配合劇情需要，並無誇大龜隻藥效。