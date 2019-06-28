【逃犯條例】商經局今晤旅遊界　業界：海外登廣告或帶不清晰信息

反修訂《逃犯條例》風波未息，期間更爆發警民衝突，早前有旅遊業界指事件令內地旅行團銳減三分之一，並影響旅客對香港觀感。商務及經濟發展局今日下午（28日）與旅遊業界會晤，有與會者反映，金鐘及灣仔的酒店入住率及房價有輕微下跌；反修例市民日前以眾籌方式集資，在各國報章刊登廣告表達訴求，或令海外旅客對本港安全性等資訊不清晰。不過，業界普遍認為示威影響屬短暫性，相反關注已開始的二十國集團（G20）峰會，及中美貿易戰後續衝擊。

反對政府修訂《逃犯條例》，觸發多場大型抗爭行動。本港先有多場大型遊行，連日來更出現集會及圍堵政府部門行動。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

七一內地入境團料少三分之一

根據旅發局訪港旅客數字統計，今年首五個月的整體訪港人數按年增近15%，達2,972萬人次。不過，隨著中美貿易戰逐步升溫及連串示威下，有旅遊業界指，不少內地團因擔心安全，而取消七一來港，入境團較去年同期減少三分之一。

商經局前日突然邀約旅遊業界於今午開會，約十名業界代表出席，向局長邱騰華表述業界情況。

姚思榮：海洋公園入場人數受影響

旅遊界立法會議員姚思榮表示，本港首五個月的旅遊市場情況不俗，但6月份情況有變，當中台灣、新加坡及印度的訪港旅客人次減緩，而示威對局部地區酒店業有影響，集中在金鐘及灣仔，入住率及價格有下跌；至於旅遊景點包括海洋公園亦受波及。

他指，海外旅客對本港的和平示威感覺「不差」，對安全及服務仍有信心，但仍會觀望七一後社會恢復情況，「近日有示威者在海外登廣告，或令海外人士對消息不清晰。日後旅發局會加強海外宣傳，推出如促銷活動，如酒店、交通及景點套票等。」

旅遊界立法會議員姚思榮表示，暑假的訪港旅客以內地客為主，但預料人數不會有太大跌幅。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

中美貿易戰衝擊較明顯

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城坦言，示威遊行對業界「或多或少」有影響，但集中在敏感地區的酒店，尤以金鐘及灣仔為主，商務客較受影響；而九龍區酒店則未有太大影響。

他指出，業界正作相關評估，及觀察7月及8月情況，會否有進一步問題浮現，「最關注是G20峰會，兩大巨頭（中國國家主席習近平及美國總統特朗普）會面交談，如果中美貿易戰再持續下去，衝擊更顯著。」