【大鼠肝炎】黃大仙73歲老伯感染大鼠戊型肝炎　全港累計共六宗

衞生署衞生防護中心今（28日）宣布，一名居住於黃大仙區的有長期病患長者，出現肝功能異常，血液樣本經化驗後證實對「大鼠戊型肝炎」呈陽性反應，他近期並無外遊紀錄。這是去年9月底本港發現全球首宗老鼠傳人戊型肝炎至今，本港第六宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，連同這宗，黃大仙區共佔了一半。 衞生防護中心發言人說，調查仍進行中，暫未能確定有關感染的源頭及途徑。

病人住所沒有發現鼠隻

衞生防護中心指出，一名有長期病患的73歲男子，本月較早前出現肝功能異常，情況一直穩定，無須入院。其後病人的血液樣本經化驗後，證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人居於黃大仙，又稱記不起曾接觸鼠隻或其排泄物，亦沒有在住所發現鼠隻；而病人於潛伏期內則無外遊紀錄。

據了解，病人是香港居民，在慈雲山慈樂邨與妹妹同住，對方至今未有病徵。病人在今月較早前因長期病需要到伊利沙伯醫院求診，在抽驗血液時發現血液對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

中心發言人稱，暫未能確定有關感染的源頭及途徑，中心的調查仍在進行中。發言人又指已將個案通報食環署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

自去年９月至今，是次已是第六宗人類感染大鼠戊型肝炎的個案，同時是第三宗在黃大仙出現的個案。