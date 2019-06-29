【大鼠肝炎】議員促房委會牽頭全港公屋滅鼠　陳帆稱需檢視資源

慈雲山慈樂邨有居民確診染大鼠戊型肝炎，是本港歷來第六宗個案，民建聯立法會議員柯創盛透露，今日（29日）與本身是房委會主席的運輸及房屋局局長陳帆到慈樂邨視察滅鼠工作。柯認為現時的滅鼠工作只屬「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，他促請以陳帆為首的房委會應增撥資源，並起牽頭作用，令全港公屋及資助房屋可配合食環署的滅鼠工作。 柯引述陳帆回應正面，承認房委會對屋邨衛生問題責無旁貸，將視乎資源分配再決定。

柯創盛與陳帆落區視察滅鼠工作成效。（受訪者提供圖片）

衞生防護中心昨晚（28日）公布新增一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，73歲男患者居住於慈雲山慈樂邨。

九龍東立法會議員柯創盛今日與房委會主席陳帆落區後稱，滿意公眾地方的滅鼠工作，當區一向有用鼠擋等設施防鼠，但柯形容現時的滅鼠工作「頭痛醫頭腳痛醫腳」，只有部分屋邨有加強滅鼠的做法不足，而本港的屋邨密度高、居住人數多，但資源有限，柯要求房委會「特事特辦」，增撥額外資源予屋邨滅鼠或未來滅蚊工作。

柯創盛與陳帆落區視察滅鼠工作成效。（受訪者提供圖片）

促增撥資源全港屋邨滅鼠 陳帆回應指要檢視資源

柯創盛又指老鼠會四處走，「今日慈雲山，明日可能係彩雲邨」，滅鼠工作需持續全面地進行。長遠而言，柯創盛認為房委會應發揮牽頭的作用，令全港的公屋及資助房屋均響應及配合當局的滅鼠行動，他強調全城清潔並非全無先例，2003年沙士期間亦成功做到，又斥過往不同政策局各自為政、權責不清，令全面滅鼠的工作成效減低，今次應趁機改善問題。

柯創盛引述陳帆的回應稱，房委會對增加資源的反應正面，又坦承房委會對屋邨衛生問題責無旁貸，承諾會檢視房委會的資源再作決定。