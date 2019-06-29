青年逆風前行　突破疾病限制、歧視目光　贏得尊重友誼冀改命運

在逆境中自強不息，能夠為自己開拓新天。生於巴基斯坦的少女安多妮憶述，初到香港就讀中四時因為不懂中文而經常遭到歧視。她曾試過在乘搭巴士時，有人甫見到她坐在對面便立刻調位。遇到不斷的歧視，她曾經非常失落，但她決定用努力贏得別人的尊重，更從不諳中文到說到流利中文。她透露一家六口只能靠綜援生活，但相信知識改變命運，立志考進大學，成為家庭的支柱。 安多妮與一眾青少年，在逆境中前行，今出席頒獎禮榮獲嘉許。

香港教育大學校董會主席馬時亨表示年輕人要成功，必須謙卑、尊重別人和感恩。（陳康智攝）

香港青年協會今日（29日）舉辦第二屆「中電新世代．新動力獎勵計劃」頒獎禮，表揚20位在生活適應、健康、學業、品行及家庭等逆境中自強不息的同學，並向他們頒發每人5000元的獎學金。

巴基斯坦籍女生安多妮花大量午膳和課後的時間學習中文，終在GCSE中文考試獲得A級成績。（陳康智攝）

安多妮是得獎者之一。她生於巴基斯坦，初到香港就讀中四時因為不懂中文而經常遭到歧視。安同學說，曾經遇過在巴士上，有人見她坐在對面便立刻調位的情況。遇到不斷的歧視，她曾經非常失落，但她決定用努力贏得別人的尊重。她花了大量午膳和課後的時間學習中文。今日的她，在頒獎台上已説得一口流利的廣東話，更在GCSE中文考試獲得A級成績，透過不斷努力，一步一步融入社會。另外，由於父親身患重病，安多妮一家六口只能靠綜援生活。她表示自己相信知識改變命運，立志考進大學，成為家庭的支柱。

梁殷齡同學今年是中一學生。她自小患上羅素西弗氏症，生長發育異常。（陳康智攝）

另一位得獎者梁殷齡今年是中一學生。她自小患上羅素西弗氏症，生長發育異常。由於身材矮小，目前只有約1.3米的她自小極度自卑，感覺世界上沒人喜歡自己，因而變得喜怒無常並常發脾氣。故梁同學稱自己整個小學生涯均沒有朋友，十分孤單。升到中學後，她決心改變自己，學習管理情緒，不再把問題歸咎於天生缺陷。她更積極突破自己個子矮小的限制，在花式跳繩中表現了靈敏的一面。隨着自信心提升和正視問題，梁同學終於主動認識了不少朋友。

另外，黃鈺儀同學則在去年遇到了人生的轉捩點。她的母親去年因中風需長期住院，黃同學每天放學後便是到醫院照顧母親。其後，母親因病要入住老人院，更曾多番尋死，黃同學差點便被無力感吞噬而選擇放棄。面對如此逆境，黃同學憑著不屈不撓的精神兼顧學業，終於考到好成績，入讀喜歡的科目。

香港青年協會總幹事何永昌先生引用著名作家托爾斯泰的小說名句「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸」來形容得獎同學的背景。他指得獎同學均在困境中展現出不服輸的精神，從逆境中訓練的創造力和解難能力定必能畢生受用。

主禮嘉賓香港教育大學校董會主席馬時亨致辭時分享了他兒時的故事。馬主席指自己出生於父親早逝的不完整家庭，在一家五口住在板間房的經歷成就了他堅毅的性格，繼而在人生路上不斷努力。他又稱年輕人要成功，必須謙卑、尊重別人和感恩。