中二生發明偵測脊髓健康裝置　背後藏理想　盼他人不受疾病折磨

人生路上，擁有堅毅意志和創意，或能成就自己夢想，幫助他人。今年就讀中二的黃燿烽，憑着過人的創意以及從小到大在科研上的努力，堅信「遇到挫折，一定唔可以放棄」，成功研發出偵測脊髓健康裝置。這項發現為他帶來獎學金鼓勵，而他更盼望未來該發明能推出市場，惠及有需要人士。

黃耀烽同學與他設計的「偵測脊髓健康」裝置。（陳康智攝）

黃燿烽今年就讀長沙灣天主教英文中學2年級。黃同學透過研發偵測脊髓健康裝置，獲得香港小童群益會頒發的創意思維獎。小小的得獎者背後，原來埋藏了一個遠大的理想。

黃同學在中一時，結識了一名受駝背問題困擾的同學。有見朋友身心均受脊髓問題折磨，自小對科研充滿興趣的黃同學便開始鑽研能杜絕脊髓問題的裝置，避免朋友的苦況發生在更多人身上。

問到在科研路上如何面對困難時，黃同學指最要的是調節心態和接受失敗。他表示「成功咗一次，唔代表之後都會繼續」，「遇到挫折，一定唔可以放棄」。

張杏宜同學（左）是特纳氏症患者，需長期藥物輔助。（陳康智攝）

另一名堅毅奮進奬學金得獎者張杏宜今年讀中五，是一名特納氏症患者。因染色體異常，她只能透過長期的打針和藥物輔助才能維持器官正常運作，平日更會經常因藥物副作用而頭痛不適。

由於兩次手術和長期對抗疾病的經歷，張同學曾一度應付不了壓力。但經學校社工的耐心輔導下，她漸漸學懂接納自己，與疾病共存，決心努力讀書。

問及她將如何使用獎學金時，張同學稱她將會用以購買參考書以應付文憑試，因她的體力不足以應付補習班。

「張永賢律師奮進奬學金」頒獎典禮（陳康智攝）

香港小童群益會今日（29日）在舉行第8屆「張永賢律師奮進獎學金」頒獎典禮，以表揚8位在堅毅奮進和創意思維兩方面有傑出表現的兒童及青少年，並向他們頒發每人港幣5000元以作鼓勵。