羅致光稱探討網上銀行助外傭開戶口　方便使用外滙服務

勞福局局長羅致光今日(30日)撰寫網誌，指勞工處致力加強與外傭來源國政府的聯繫和合作，一方面尋求開拓更多的外傭供應，另一方面希望循源頭處理一些常見問題，當中包括如何處理外傭的債務問題。他指，正開展探討及研究藉網上銀行發展，助外傭開設銀行戶口，更審慎理財，使用更便利及便宜的外滙服務，以及防止僱主不依法支付工資等。

截至今年5月底，本港有超過39萬名外傭。(資料圖片)

羅致光指，希望循源頭處理一些外傭常見的問題，其中一個問題是外傭的債務問題。他指基於各種原因，外傭在來港前已欠下債務，如要繳交當地職業介紹所的招募及訓練費用，或因家鄉的需要，如面對天災後要重建家園，由於借錢無門，結果要借「高利貸」。

而另外個問題是，外傭沒有銀行戶口，所涉及的除了借貸問題外，亦涉及滙款回家時面對一個較差滙價及較高收費；甚至僱主並沒有依法給予外傭最低工資，但由於缺乏投訴及證據，勞工處遂難以執法。

羅致光指，今年一月曾前往印尼雅加達訪問，與印尼政府的高層官員包括勞工部長會面，期間曾探討由外傭來源國的銀行，透過其在港的分行，為本國的外傭提供銀行服務及低息貸款，以減輕外傭的經濟負擔，然而由於主動權在來源國，港府只可以從旁予以推動，至今仍未有明顯的進展。

他說，近期展開探討及研究的另一個可能的方向，例如研究透過網上銀行會否有助外傭開設銀行戶口，更審慎理財，使用更便利及便宜的外滙服務，和防止僱主不依法支付工資等等。

然而，除了保障外傭，他亦冀保障僱主，避免他們因遇上不法及不良營商的外傭職業介紹所而招致損失及困擾，惟羅致光表示，如何可加強有關工作，日後再作交代。