【71遊行．交通消息】受遊行影響　來往糖水道至雪廠街電車暫停

今日（7月1日）是香港回歸22周年，政府於早上在灣仔金紫荊廣場舉行升旗禮，行政長官林鄭月娥及一眾官員將出席。不過，因反對《逃犯條例》修訂引爆的連串示威，示威者佔據會展附近，以及夏愨道多條道路，運輸署宣布中環至灣仔一帶多條道路被封。 此外，民陣則於今日下午三時舉行「撤回惡法、林鄭下台」的遊行，會在維園中央草坪起步。 九巴及新巴城巴亦因應當區道路封閉，分階段於港島區實施改道及改站措施，逾百條巴士線、專線小巴路線將受影響；港鐵也宣布因應警方要求，金鐘站及灣仔站一度關閉，直至10時46分左右重開。直至下午，多條巴士線需要改道行駛，甚至暫停服務。港鐵金鐘站及銅鑼灣站擠滿前往遊行的市民，港鐵要實施人潮管制。

16:51

運輸署宣布，因道路情況以下路段仍然封閉:

-博覽道(來回方向)全線；

-博覽道中(來回方向)全線；

-博覽道東(來回方向)全線；

-由中環灣仔繞道(北角方向)通往博覽道的支路的唯一行車線；

-菲林明道介乎博覽道中與會議道(來回方向)全線；

-龍和道介乎愛丁堡廣場與菲林明道(來回方向)全線；

-夏愨道(上環方向)全線；

-夏愨道介乎紅棉道與告士打道(灣仔方向)全線；

-干諾道中介乎昃臣道與夏愨道(上環方向)全線;

-添美道(來回方向)全線;

-添華道(來回方向)全線;

-立法會道(來回方向)全線;

-龍匯道(來回方向)全線;

-龍合街(來回方向)全線;

-告士打道介乎柯布連道與軍器廠街(來回方向)全線;

-愛丁堡廣場介乎龍和道與夏愨道(龍和道方向)全線;

-分域街介乎軒尼詩道與駱克道巴士專線;

-金鐘道(來回方向)全線;

-軒尼詩道(來回方向)全線;

-怡和街(來回方向)全線;

-正義道介乎太古廣場及金鐘道現正實施單線雙程行車;

-雪廠街介乎皇后大道中及德輔道中(來回方向)全線;

-紅棉路介乎夏愨道及金鐘道(來回方向)全線;

-駱克道介乎波斯富街及菲林明道(來回方向)全線;

-波斯富街介乎告士打道及駱克道(來回方向)全線;

-干諾道中下行車道(北角方向)全線。



運輸署呼籲駕駛人士請留意電台或電視廣播的最新交通情況；駕駛人士可經由內告士打道左轉入分域街前往各區。駕駛人士如非必要切勿駕車前往受影響地區。

16:45

新巴城巴宣布，因應港島區道路封閉，新巴城巴17條路線暫停服務，60多條路線需改道行駛。82M號線由下午2時起提供服務。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

新巴城巴宣布因應港島區道路封閉，新巴城巴 17 條路線暫停服務，60 多條路線需改道行駛。（新巴城巴截圖）

16:26 運輸署宣布因道路封閉，以下途經暫時受阻的一帶路段的公共運輸服務需要臨時調整： 下列巴士路線暫停服務：

港島路線：12

過海路線：W1, X15R 下列巴士路線改道行駛： 港島路線：2, 18X, 18P, 25A, 40, 40M, 590, 70, 75, 90, 97, 260, 720, 722, 780, 788, 789 過海路線：88R, 103, 115, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 930, 930X, 934, 948, 961, 962B, 962X, 967, 969, 978, A11, A12, E11 專線小巴：

1, 1A, 3, 22, 22S, 24M

另外，來往糖水道及雪廠街(包括跑馬地圈)的電車服務暫停。

16:04

九巴宣布，因應最新港島區的交通情況，以下路線將有額外改道安排：

108路線以循環線形式運作，於港島區只停伊利莎伯大廈站。

905、914、961路線以循環線形式運作。

港鐵銅纙灣站發出告示，指銅纙灣站正實施人潮管理措施，呼籲乘客留意車站告示及職員指示。（梁煥敏攝）

15:31 運輸署宣布因道路封閉，以下途經暫時受阻的一帶路段的公共運輸服務需要臨時調整： 下列巴士路線暫停服務：

港島路線：12

過海路線：W1, X15R 下列巴士路線改道行駛： 港島路線：2, 18X, 18P, 25A, 40, 40M, 590, 70, 75, 90, 97, 260, 720, 722, 780, 788, 789 過海路線：88R, 103, 115, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 930, 930X, 934, 948, 961, 962B, 962X, 967, 969, 978, A11, A12, E11 專線小巴：

1, 1A, 3, 22, 22S, 24M

▼7月1日示威，遊行隊伍3時至4時情況▼

+ 5 + 4 + 3

15:20



港鐵金鐘站有大批穿上黑衫的市民候車，平均等候兩至三班車才能成功上車。而由於人流太多，平均要等三至五分鐘，列車才能繼續向前行駛。港鐵發出廣播指：「由於上一班列車未開出，本班列車將稍為延遲，多謝合作。」

15:10

九巴宣布，因應最新港島區的交通情況，以下路線將有額外改道安排。

307、603、673、681路線以循環線形式運作，於港島區只停入境事務大樓站。

960路線改經紅隧，港島區只停伊利莎伯大廈站及灣仔北總站。

961路線以循環線形式運作。港島方向不停怡和大廈起各站，並加停砵典乍街站；新界方向不停利源東街及之前各站，並加停砵典乍街站。

15:00

新巴城巴宣布因應港島區道路封閉，新巴城巴 14 條路線暫停服務，60 多條路線需改道行駛。82M 號線由下午 2 時起提供服務。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

新巴城巴宣布因應港島區道路封閉，新巴城巴 14 條路線暫停服務，60 多條路線需改道行駛。（新巴城巴截圖）

大批往遊行市民逼爆港鐵銅鑼灣站。(王佩殷攝)

14:45

港鐵銅鑼灣站有市民要求港鐵職員開多一條扶手電梯，以疏導人流，職員起初未有理會，之後終「順應民意」開啟電梯。

14:19



港鐵銅鑼灣站現時有大批市民等候前往維園，港鐵站已經實施人潮管制，大批市民滯留於崇光百貨大堂及車站內。

14:00

新巴城巴宣布，因應港島區道路封閉，新巴城巴 14 條路線暫停服務，60 多條路線需改道行駛。82M 號線由下午2時起提供服務。

新巴城巴因應港島區道路封閉，新巴城巴 14 條路線暫停服務，60 多條路線需改道行駛。82M 號線由下午 2 時起提供服務。（新巴城巴截圖）

14:00

九巴宣布，因應最新港島區的交通情況，部分路線將有額外改路安排：

101、109、111、113路線以循環線形式運作，於港島區只停堅拿道西站。

104路線以循環線形式運作，於港島區只停伊利莎伯大廈、入境事務大樓及灣仔游泳池站。

103、115、182路線以循環線形式運作，於港島區只停伊利莎伯大廈、入境事務大樓站。

307路線以循環線形式運作，於港島區只停入境事務大樓站。

601、680路線以循環線形式運作，港島方向不停清風街起各站，加停入境事務大樓站；九龍方向不停銀幕街及之前各站，加停入境事務大樓站。

603、681路線以循環線形式運作，港島方向不停舊灣仔警署起各站，加停入境事務大樓站；九龍方向只停入境事務大樓站。

619路線以循環線形式運作，港島方向不停百德新街起各站，加停入境事務大樓站；九龍方向：不停銀幕街及之前各站，加停入境事務大樓站。

673路線以循環線形式運作，港島方向不停清風街起各站，加停入境事務大樓站；九龍方向只停入境事務大樓站。

690路線以循環線形式運作，港島方向不停景隆街起各站，加停入境事務大樓站；九龍方向不停銀幕街及之前各站，加停入境事務大樓站。

905、914路線以循環線形式運作，港島方向不停怡和大廈起各站，加停砵典乍街站；九龍方向不停利源東街及之前各站，加停砵典乍街站。

934、948路線不停匯豐總行及之前各站，加停砵典乍街站。

936路線不停置地廣場及之前各站，加停砵典乍街站。

960、961路線分為經西隧往中環班次，及經紅隧往灣仔班次。西隧班次以循環線形式運作，港島方向不停怡和大廈起各站，新界方向不停利源東街及之前各站，並加停砵典乍街站；紅隧班次（不設往新界方向）只停伊利莎伯大廈站及灣仔北總站。

968路線分為經西隧往中環班次，及經紅隧往灣仔班次。西隧班次以循環線形式運作，港島方向不停怡和大廈起各站，新界方向不停滙豐總行及之前各站，並加停砵典乍街站；紅隧班次（不設往新界方向）：只停伊利莎伯大廈站。

978路線以循環線形式運作，港島方向不停中區政府碼頭起各站，加停海港政府大樓及砵典乍街站；新界方向不停利源東街及之前各站，加停砵典乍街站。

13:57

運輸署表示，因道路情況以下路段仍然封閉，駕駛人士請留意電台/電視廣播的最新交通情況。駕駛人士可經由內告士打道左轉入分域街前往各區。



仍然封閉道路：

-博覽道(來回方向)全線；

-博覽道中(來回方向)全線；

-博覽道東(來回方向)全線；

-由中環灣仔繞道(北角方向)通往博覽道的支路的唯一行車線；

-菲林明道介乎博覽道中與會議道(來回方向)全線；

-龍和道介乎愛丁堡廣場與菲林明道(來回方向)全線；

-夏愨道(上環方向)全線；

-夏愨道介乎紅棉道與告士打道(灣仔方向)全線；

-干諾道中介乎昃臣道與夏愨道(上環方向)全線;

-添美道(來回方向)全線;

-添華道(來回方向)全線;

-立法會道(來回方向)全線;

-龍匯道(來回方向)全線;

-龍合街(來回方向)全線;

-告士打道介乎柯布連道與軍器廠街(來回方向)全線;

-愛丁堡廣場介乎龍和道與夏愨道(龍和道方向)全線;

-分域街介乎軒尼詩道與駱克道巴士專線;

▼7月1日示威，凌晨至早上情況▼

+ 10 + 9 + 8

12:45

九巴宣布，因應港島區的交通情況，九巴部分路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。其中103、115、307、603、619、673、681、690、905、978路線往港島方向將改經金鐘道；原定以循環線運作的601、680將以灣仔為終點，不經金鐘；961路線將以灣仔北為總站。

九巴宣布，因應港島區的交通情況，九巴部分路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。（九巴截圖）

12:18

九巴宣布，九巴將因應乘客需求加強往港島路線服務，包括紅磡海底隧道收費廣場往銅鑼灣路線102、104、112、116；新界東往港島路線170、182、307、673、680、681；新界西往港島路線934、936、948、960、961、968、978；九龍往港島路線101、111、601、619、671。

九巴宣布加強往港島路線服務。（九巴截圖）

12:00

港鐵宣布，因應有公眾活動進行，預計天后、銅鑼灣、灣仔及金鐘一帶會較多人，各車站稍後亦會有較多乘客，部分車站會因應情況實施客流管理措施。港島線列車或會在車站人太多時不停個別車站，港鐵呼籲乘客為行程預留充裕時間。

11:45

新巴及城巴宣布，因應港島區道路封閉，新巴城巴20多條日間路線需改道行駛。包括2, 15B, 15C, X15, 18P, 18X, 40M, 260, 307, 601, 619, 680, 681, 720, 722, 780, 788, 789, 905, 914, 948, A11, A12, H1。

因應港島區道路封閉，新巴城巴 20 多條日間路線需改道行駛。（新巴城巴截圖）

11:12

運輸署宣布，因道路封閉，以下途經暫時受阻的一帶路段的公共運輸服務需要臨時調整：

巴士路線改道行駛：

港島路線：2, 18X, 18P, 25A, 40, 40M, 70, 75, 90, 97, 260, 720, 722, 780, 788, 789



過海路線：88R, 103, 115, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 930, 930X, 934, 948, 961, 962B, 962X, 967, 969, 978, A11, A12, E11

專線小巴：

1, 1A, 3, 22, 22S, 24M

10:48



港鐵表示，早前因應警方要求而關閉的金鐘站及灣仔站，服務現已回復正常。

10:41



運輸署宣布，因道路封閉，以下途經暫時受阻的一帶路段的公共運輸服務需要臨時調整：

下列巴士路線改道行駛：

港島路線：2, 2A, 2X, 8, 8P, 8X, 13, 15, 18X, 18P, 25A, 40, 40M, 70, 75, 90, 97, 260, 720, 722, 780, 788, 789

過海路線：88R, 103, 115, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 930, 930X, 934, 936, 948, 960, 961, 962B, 962X, 967, 968, 969, 978, A11, A12, E11

專線小巴：

1, 1A, 3, 22, 22S, 24M

09:35

港鐵金鐘站及灣仔站突然關閉，職員在站外貼出告示，通知乘客轉乘其他交通工具，仍有不少市民到地鐵站才知悉有關安排。市民梁先生認為港鐵應警方要求封站的做法正確及影響不算大，批評示威者「低能，智障，痴線」，出來遊行的行為是為搞破壞，呼籲「大家要聽中央話」。而居港台灣人童先生和童小姐原定下午去機場，因估計示威行動或令交通出現延誤，故提早半天出門，豈料遇上灣仔站關閉，只好改乘電車至香港站，再轉機場快線。雖然行程稍受影響，但他們認為示威行動未有影響日常工作。

09:26

運輸署宣布，因應金鐘及灣仔部分道路封閉，以下途經暫時受阻的一帶路段的公共運輸服務需要臨時調整：

巴士路線暫停：W1



巴士路線改道行駛：

港島路線：2, 2A, 2X, 8, 8P, 8X, 13, 15, 18X, 18P, 25A, 40, 40M, 70, 75, 90, 97, 260, 720, 722, 780, 788

過海路線：88R, 103, 115, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 930, 930X, 934, 936, 948, 960, 961, 962B, 962X, 967, 968, 969, 978, A11, A12, E11



專線小巴：

1, 1A, 3, 22, 22S, 24M

08:50

在灣仔往中環方向出現車龍，道路開始擠塞。

07:12

港鐵宣布，因應警方要求，金鐘站及灣仔站關閉，即時生效；而 荃灣綫、港島綫及南港島綫列車將不停金鐘站及灣仔站。金鐘站至海洋公園站的列車服務暫停，港鐵正提供免費接駁巴士，而海洋公園至海怡半島列車服務則維持每6分鐘一班。

06:52

運輸署宣布博覽道（來回方向）全線、博覽道中（來回方向）全線、博覽道東（來回方向）全線、 由中環灣仔繞道（北角方向）通往博覽道的支路的唯一行車線、菲林明道介乎博覽道中與會議道（來回方向）全線、龍和道（來回方向）全線、夏愨道（來回方向）全線、干諾道中介乎畢打街與愛丁堡廣場之間（來回方向）全線、添美道（來回方向）全線、添華道（來回方向）全線、港灣道近菲林明道（來回方向）全線、立法會道（來回方向）全線、龍匯道（來回方向）全線、龍合街（來回方向）全線、告士打道介乎柯布連道與軍器廠街之間（來回方向）全線、愛丁堡廣場（來回方向）全線已經封閉。

九巴：十點半起分階改道改站

九巴表示，7月1日上午10半起將分階段在港島區實施改道及改站措施，33條巴士線路受影響，巴士站將於封路期間暫停提供智能手機及網上到站時間預報服務。當中上午10時半起至道路重開，三條線路（914、948、968）暫停；下午1時半起至道路重開，亦有三條線路（102、106及307）暫停；而下午2時起，則有27條線路暫停，包括101、103、104、108、109、111、112、113、115、116、117、170、182、601、603、619、671、673、680、681、690、905、934、936、960、961、978。

▼九巴路線改道詳情▼

+ 13 + 12 + 11

新巴城巴：逾80條路線有改動

新巴城巴則於中西區及灣仔區實施多項封路安排，逾80條路線將分階段作改道及改站措施。上午十時起，新巴路線H1（往尖沙咀）方向暫停；上午10時半起，新巴路線25（往寶馬山）、914及948（往天后），及城巴路線E11（往機場博覽館）及E11A，受影響；下午1時半起，新巴路線2（往東區）、106（往東區），及城巴102（往筲箕灣）有影響。而下午2時起則有多條路線有改動。

▼新巴路線改道詳情▼

+ 12 + 11 + 10

此外，另有4條日間路線需要改道行駛，路線40M（往華富北方向）將取消金鐘（政府總部）、香港演藝學院及入境事務大樓巴士站；H1及H2（往尖沙咀方向）將取消金紫荊廣場巴士站；及15B（往會展方向）將取消興發街、灣景中心大廈、香港會議展覽中心、灣仔會展新翼巴士站，但設置天后站的臨時巴士站；而往山頂方向則取消灣仔會展新翼、會議道、銅鑼灣避風塘、永興街巴士站，但設置天后站的臨時巴士站。

▼城巴路線改道詳情▼

+ 20 + 19 + 18

運輸署於6月30日晚9時半更新交通消息，公布博覽道（來回方向）全線；博覽道中（來回方向）全線；博覽道東（來回方向）全線；由中環灣仔繞道（北角方向）通往博覽道支路的唯一行車線；菲林明道介乎博覽道中與會議道（來回方向）全線仍然封閉。署方呼籲駕駛人士留意電台、電視廣播的最新交通情況。

根據警方於6月29日記者會宣佈封路措施，為配合升旗禮安排，會展半島及灣仔北一帶道路即日封閉，包括整個會展半島，博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道（東行）通往灣仔北出口及介乎博覽道中與會議道之間的一段菲林明道。而介乎龍合街與博覽道東之間的一段龍和道和中環及灣仔繞道（西行）通往龍和道的支路亦會封閉。

升旗禮過後，民陣於當日下午發起遊行，下午3時由維多利亞公園出發，經高士威道（西行）、伊榮街（西行）、邊寧頓街（北行）、怡和街（西行）、軒尼詩道（西行）、金鐘道（西行）、橫過金鐘道、樂禮街、夏慤道（西行）、夏慤道（東行）及添美道（北行），並以政府總部為終點。

+ 6 + 5 + 4

林鄭上任特首兩周年，相對2017年7月她上任之初，香港是變好了還是變壞了？以下會從15組數據，對比林鄭上任之初與現時的情況，相信正好反映出，以「we connect」為競選口號的她，如何用兩年時間和香港人「disconnect」（香港01製圖）