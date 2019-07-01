回歸賽馬日投注14.76億　按年跌近5%

為慶祝香港特別行政區成立22週年，香港賽馬會今日（1日）在沙田馬場舉辦「香港共慶回歸賽馬日」，入場人士獲贈可摺疊式便攜「共慶回歸紀念扇」，但全日賽事卻丁財未旺，投注額為14.76億元，比去年下跌4.8%；而兩個馬場入場人數超過2.5萬人，亦比去年近2.6萬人略減。

食物及衞生局局長陳肇始教授（前排右四）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任盧新寧（前排右三），以及中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員宋如安（前排右二），在馬會主席周永健博士（前排右一）、眾董事及行政總裁應家柏（後排左一）陪同下，主持「香港回歸盃」的頒獎儀式。（香港賽馬會提供）

兩個馬場合共吸引逾2.5萬人入場

今日舉行兩場重點賽事，包括第七場的「香港回歸盃」及第六場的「粵港盃」，結果「香港回歸盃」由練馬師沈集成訓練、騎師巫顯東策騎的「環保動力」勝出；「粵港盃」則由練馬師約翰摩亞訓練、騎師潘頓策騎的「二郎」奪冠。

「香港回歸盃」由食物及衞生局局長陳肇始、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任盧新寧，以及中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員宋如安，分別頒發獎盃予勝出馬匹的馬主、練馬師及騎師。「粵港盃」則奋香港賽馬會主席周永健及廣東省體育局副局長麥良，共同頒發獎盃予勝出馬匹的馬主、練馬師及騎師。

馬會主席周永健博士（前排右一）與廣東省體育局副局長麥良（前排右二），在馬會眾董事及行政總裁應家柏（後排左一）陪同下，頒發「粵港盃」及紀念獎盃予勝出馬匹的馬主、練馬師及騎師。（香港賽馬會提供）

辦「粵港盃」分享粵港體育文化交流合作成果

「香港回歸盃」見證世界級的香港賽馬，不但是本地最受歡迎的觀賞體育運動，更成為香港建立國際都會形象的重要一環；馬會亦透過賽馬，追求全球卓越成就，積極回饋社會。

為慶祝香港回歸及讓入場人士感受粵港體育文化交流合作的成果，粵港兩地再次舉辦「粵港盃」賽馬活動。馬會積極推動粵港體育文化合作交流，支持馬術運動發展。

從化馬場於2018年8月起投入運作，更於今年三月首次舉辦純演示性速度馬術比賽，有關賽事不僅為香港賽馬運動締造歷史性時刻，更展現了在粵港兩地緊密合作的基礎上，從化馬場對粵港澳大灣區馬匹運動發展可作出的貢獻。

全日10場賽事以今季可成功衛冕冠軍騎師的潘頓表現最好，共贏出4場頭馬，其中尾場更策騎「喜勝勁駒」爆出51倍大冷。