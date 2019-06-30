【逃犯條例．持續更新】7.1前夕　逾千示威者深宵留守立法會一帶

反《逃犯條例》修訂運動持續。7.1回歸慶典前夕，網上有流傳衝擊7.1升旗禮的行動，警方亦於灣仔一帶嚴密佈防應對。而民陣亦號召市民7.1維園集合，上街表達訴求。 晚上，數百名市民於立法會示威區內和平聚集，以白花悼念早前墮樓死者。他們又修復6.30下午撐警集會示威者破壞的反《逃犯條例》示威物品。

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2019年7月1日 星期一

【00:50】夜已深，有數十人在「連儂牆」停留，用筆寫下悼念說話，有人留下「一個都不能少」，有人寄語「香港加油」，亦有人寫下對死者的悼念，有女生在場一度落淚。現場有人呼籲大家，可以寫下哀思或獻花致哀，但不要點蠟燭，以防引發火燭。

2019年6月30日 星期日

【23:30】金鐘站有着黑衣者陸續趕來，準備前往立法會外悼念死者。站內未見有警員。

【23:19】負責抗爭文宣的學生呼籲大家明天7.1要繼續上街抗爭，現場市民齊聲高呼「不撤不散！」「香港人，加油！」他又呼籲抗爭者珍惜生命，要化悲奮為力量，將矛頭指向政權。

【23:12】有自稱負責抗爭文宣的學生上台發言，表示自己和同學為抗爭工作了廿多天，但仍未得到威權政府的回應，昨日更接到有同學墮樓死亡的惡耗。他帶領現場人士，為墮樓死者默哀三分鐘。

【23:02】悼念會正式開始。昨日墮樓死者盧小姐的教大音樂系同學發言，她表示昨日知道惡耗後十分驚訝。她表示死者為人感性、認真，對香港感情很深。她希望大家繼續堅持保護香港，並不想再有同類事情發生。

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【21:35】集會市民在悼念台前排隊，輪流獻上白色花及紙花，並鞠躬致意。有出席悼念會的父親帶同兒子出席，他指自己透過參與抗爭令兒子學習對錯，亦希望年輕的抗爭者可以堅強。

【21:27】約500名市民在立法會示威區外聚集，為昨日墜樓身亡的女大學生進行悼念儀式。他們在示威區擺放白鮮花或紙花，又以蠟燭包圍悼念橫額，前邊擺放了心型花牌。現場有人派發海報，呼籲他們貼到其他地方，修復下午被撐警示威者破壞的示威品。

【21:11】警方於FB發放快訊，表示留意到網民號召破壞水馬，警方呼籲攀爬水馬、準備工具企圖或實際破壞水馬，可能觸犯法例。

【21:10】 立法會「連儂牆」有約40人在現場，在公祭位置悼念兩位墮樓死者。陳先生剛到立法會示威區現場，表示有影片拍到支持警方的集會人群包圍並拉扯反修例人士，有手拖小孩的中年女士期間更腳踢反修例人士，教壞小孩，並未有以身作則。陳未知會否參與下一步行動，會依據示威人數、行動方式及地點才作出決定。