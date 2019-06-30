【逃犯條例．直播】示威者以鐵車衝擊立法會玻璃　警方舉紅旗

反《逃犯條例》修訂運動持續，早上示威者曾於灣仔與警方發生衝突，期間警方一度使用警棍驅趕示威者，至中午警方撤退回灣仔警察總部，港島多條道路受示威影響而封閉。 一批示威者於中午約1時半開始包圍立法會，以鐵枝、鐵籠車等物品衝擊立法會玻璃幕場，企圖進入立法會。警方估計有1,500人包圍立法會，現時立法會內有大批防暴警員在場戒備。

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2019年7月1日 星期一

【13:57】多名泛民立法會議員，包括尹兆堅、張超雄、郭家麒、朱凱廸等在場調停，示威者暫時停止衝擊。

【13:54】立法會大樓玻璃突然冒煙，警員後退，待戴上面罩後重回玻璃窗佈防。冒出的煙無味，未知是什麼氣體。

【13:47】警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方以最嚴厲態度譴責現時在立法會一帶進行衝擊的示威者，對警員構成危險，亦對公眾秩序及公眾安全構成極大影響。

【13:35】警方再次警告示威者，停止衝擊立法會。現時示威者打開雨傘包圍中信大廈對面的議員入口，企圖撞爛立法會玻璃幕門。

【13:34】立法會議員梁耀忠受傷後，嘗試阻擋示威者以鐵籠車衝擊立法會。

【13:33】大批防暴警員在立法會內佈防，舉起紅旗警告示威者，並施放胡椒水劑驅趕示威者。

【13:28】一批示威者以鐵馬、鐵枝等工具衝擊立法會的玻璃幕門，另有人以鐵籠車衝擊玻璃。

【13:18】一批示威者包圍其中一個立法會議員入口，準備衝入立法會。

【13:10】港鐵天后站往維園方向人流漸多，但未見擠塞。現場有職員廣播，呼籲前往維園人士使用A1或A2出口，亦有警員在站內戒備。

【13:07】在立法會「煲底」，有數百名示威者聚集，正討論是否衝擊立法會，但暫時未有任何決定，立法會現場亦未見有警員駐守。

【12:42】民間人權陣線表示七一大遊行將如期舉行，預計在下午2時半維園中央草坪集合，3時起步。

【12:26】港鐵銅鑼灣站E出口人流漸多，大堂內有不少身穿黑衣的市民聚集。港鐵職員在場架起欄杆引導人流，現場亦有四名警員待命；前往維園的E出口通道仍然暢順，暫未見人龍。

（王珮殷攝）

警方撤退至警察總部。（黃偉倫攝）

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【12:27】多個政黨和組織已開始沿遊行路線設置攤檔宣傳或籌款，銅鑼灣現時已開始有穿黑衣的市民在東角道一帶聚集，準備參加遊行。

【12:23】人權監察發新聞稿，表示據今日早上在示威現場的觀察員，以及從傳媒拍攝到的片段顯示，只有部分速龍小隊成員的制服上有顯示其官階及隊伍編號。人權監察譴責警方速龍小隊仍舊隱藏身分執行職務，要求警方不應派遣沒有顯示警員編號的執法人員處理公眾集會及示威，防止警方出現濫權行為。

【12:15】警方於Facebook發文，表示金鐘及灣仔一帶情況仍然混亂，今晨開始有多處道路被雜物堵塞，示威者亦非法霸佔道路，導致部分主要幹道癱瘓。警方正就下午遊行與主辦單位討論，提醒打算參加遊行的市民，注意自身安全。

【11:45】現時大批示威者於金鐘夏慤道行車路，連接中信大廈與金鐘港鐵站的天橋底聚集。現場人士包圍一名示威者，質疑他是警察，又要求他刪除在現場拍攝的相片。

【11:40】警方表示，於上午約9時半，有示威者向在場警務人員投擲懷疑含有不知名液體的物件，令現場警員受傷。當中有警員呼吸困難及皮膚紅腫，共13人送院接受治療。案件交由有組織罪案及三合會調查科跟進。警方強烈譴責示威者有關行為，必定會嚴肅跟進，同時警告示威者立刻停止使用暴力並盡快離開。

【11:38】在金鐘政總往海富中心天橋電梯口，有近百名示威者聚集。另有示威者退回立法會「煲底」商議下一步行動。

【11:16】現時警方已撤走所有防線，示威者正向灣仔推進將防線移前。現時夏慤道示威者路障在夏慤道添美道交界、分域碼頭街示威者推進至近演藝學院。另有示威者於龍和道近會展。

【10:51】示威者推進至近會展的龍和道，並拆下附近的水馬。會展附近有警員把守。

【10:44】夏慤道的示威者正移動各種障礙物，向灣仔方向推進，將防線推前。

【10:34】在立法會、中信大廈的示威者，帶同水馬以及強行拆下的欄杆等雜物推進至分域碼頭對出。

【10:26】金鐘示威現場再度下雨，雨勢頗大。夏慤道示威者大叫「加油！」

【10:23】在夏慤道，警方防線不斷向灣仔方向撤退至警察總部，而示威者未有離開夏慤道現場。

【10:17】民主黨立法會議員尹兆堅於夏慤道示威現場接受《香港01》訪問時表示，暫時難以評估示威現場情況，又指聽聞警方在灣仔已準備好多種武器，希望警方克制。他期望特首林鄭月娥有勇氣化解這場政治衝突。

【10:07】夏慤道有示威者以揚聲器表示，七一遊行的不反對通知書將於中午12時生效，呼籲現場示威者繼續留守，｢12點之後呢度﹙夏慤道﹚就係我哋｣。

【10:03】在分域碼頭街，有速龍小隊成員換防駐守防線。

【09:55】 原本在龍合街、龍和道的示威者於立法會示威區集合。

【09:45】 今早約7時到夏慤道的陳先生認為，林鄭月娥今早的致辭只是｢政治show｣，她聲稱會多與年輕人溝通接觸，但年輕人早已聚集在夏慤道，｢你﹙林鄭月娥﹚出嚟咪傾到｣。對於會在夏慤道留守到何時，陳先生表示，示威者都是自發參與，沒有領袖，暫未決定下一步，如警方未有驅散，相信先會繼續留守；不過到七一遊行開始前夕，又可能會一同到維園參與。

另一位今早8時到夏慤道的市民Macro認為，林鄭月娥的致辭只是｢官話｣，用作紓緩民憤，但根本沒有人會再相信。至於會留守到何時，他表示一切決定乎警方行動，如未有驅趕會暫時繼續留守，不過到七一遊行開始時，就可能會散去參與遊行。

【09:32】在立法會對出，警方突然將防線向灣仔方向後退至近演藝學院後，手持長盾組成防線，防線後有配備長槍的警員以及速龍小隊戒備。

【09:31】出席回歸酒會的廣播處長梁家榮對於昨日有港台記者在工作中受襲和被辱罵，嚴厲譴責有關行為。

【09:17】在夏慤道，示威者拆下多個路邊欄杆，然後用索帶將欄杆紮成大型障礙物，連同大型垃圾桶組成路障。

【08:57】出席回歸酒會的前警務處長曾偉雄表示，警方有需要在灣仔一帶佈防，認為示威者不應該妨礙其他市民的權利，又認為無此必要就連串衝突成立獨立調查委員會。

【08:55】龍合街示威者宣佈與龍和道防線匯合。

【08:43】警方發出新聞稿，呼籲市民不要前往灣仔金鐘一帶，同時呼籲示威者立刻停止衝擊警方防線，並盡快離開。

【08:34】在立法會附近，有示威者向警方擲雞蛋，警員警告示威者切勿擲雜物，否則會拘捕示威者。

【08:31】較早前在灣仔軍器廠街警察總部外，有大批速龍小隊隊員及手持防暴盾的軍裝警員在場戒備。

【08:23】 回歸祝酒會在8時15分左右結束，林鄭致辭時表示，近月發生的事令市民和政府之間產生矛盾和紛爭，亦令她徹底明白作為從政者不時都要警醒自己要準備掌握民情，亦深切體會到縱使有良好意願，亦必須要開放包容。

【08:20】現場雨勢越落越大，示威者打開雨傘與警方對峙。在立法會附近，示威者讓開待救護車駛離。據現場消息，一名傷者手指骨折，另一人頭部受傷。

【08:17】多名民主派立法會議員，包括民主黨鄺俊宇、公民黨譚文豪，於示威現場不同地點現身，二人早曾協調警方與示威者。

【08:15】龍合街警方與示威者劍拔弩張，速龍小隊戒備，示威者撐開雨傘陣。

【08:12】特首林鄭月娥於回歸酒會致辭，表示未來會改變施政作風，更多聆聽市民意見。

【07:59】在會展場內，出席嘉賓面向電視，觀看升旗儀式。場外，飛行服務隊直升機飛越維港上空，大批示威者起哄。

【07:57】在中信大廈外，有示威者受傷，救護車應召到場。在場的民主黨立法會議員鄺俊宇與警方協調，安排救護車接走傷者。

【07:54】譚文豪於夏慤道向警方交涉，之後向示威者引述警方稱，如示威願意退後10米，警方不會推進。譚續稱，由示威者自行決定是否後退。

【07:49】警方速龍小隊開始向夏慤道示威者推進；現場示威者開始向金鐘方向後退。

【07:40】在會展近灣仔碼頭附近道路，社民連梁國雄抬黑棺材到場示威，一度被警方阻止他們前進。

【07:38】在中信大廈外，示威者向警方喊話，表示無意衝撃警方防線，希望雙方保持距離。

【07:37】在會展，特首林鄭月娥及多名嘉賓乘船抵達現場，參加升旗禮及回歸酒會。

【07:29】 夏慤道至演藝道交界的警方舉起紅旗，要求示威者即時離開，並使用胡椒噴霧。

【07:27】警務處警察公共關係科高級警司江永祥早前利用Facebook作出簡報，指示威者在龍和道一帶掘出一些磚塊，並將磚塊運送灣仔會展方向，警方強烈譴責不負責任違法行為，並警告示威者不要投擲磚塊及衝擊警方防線。

【07:25】警方將示威者驅散至中信大廈對出的分域碼頭街，並舉起紅旗警告示威者，警方再用警棍驅趕示威者，多名示威者被警員用警棍打中。

【07:20】警方於分域碼頭街推前防線，示威者與警方發生衝突。有警員揮動警棍，並出動胡椒噴劑；示威者打開雨傘並還撃。示威者開始向立法會方向後退。

【07:11】在分域碼頭街，警方不斷增援至百人以上，並手持長盾向示威者推進，並多次警告示威者會以武力驅散。示威者不斷叫囂回應「有人唔做做狗」，並運鐵馬到前線準備對抗。

【06:54】夏慤道聚集了約200名示威者，正在佈下防線，在路上加裝鐵馬。公民黨立法會議員譚文豪亦在場，要求見指揮官，但警方未有理會。而與他們對峙的警員就站於夏慤道近演藝學院，有超過50名，他們手持長盾牌，及配戴頭盔的防暴警察戒備。警方曾作出廣播，指示威者正參與非法集結，呼籲盡快離開，否則會驅趕。

【06:51】政府公佈因天雨關係，今日在金紫荊廣場舉行的升旗儀式改以雨天方案進行。嘉賓會在會展三樓大會堂通過電視屏幕觀看升旗儀式，慶祝酒會則如期舉行。

【06:35】龍和道現有約二百示威者及逾半百警察。警方多次呼籲示威者保持冷靜及克制。持大聲公的示威者模仿警方句式，回應「呢度係市民嘅呼籲，請警方沿灣仔方向離開」。示威者不時齊聲高呼「睇升旗！」「還我金紫荊！」又有示威者高喊：「我們要和平觀禮！」

【06:30】中環廣場及會展一帶的天橋，有大量軍裝警員駐守，並不停截查市民，現場所見被截查多為年輕人或身穿黑衣的市民。另外，灣仔消防局對出亦有過百名警員佈防，他們都站於保安鐵閘內。另外會展亦有數十名保安防守，他們主要分佈於會展天橋及地下車輛出入口。

【06:00】警方於多條道路組成防線。演藝道有約30個手持盾牌的軍裝警察戒備；半百警員亦手持盾牌站於博覽道東與菲林明道交界會展對開的水馬後方，嚴陣以待。會展對開港灣道，超過百名防暴警察築起防線。

【05:54】分域碼頭街天橋下，警方舉藍旗，並以大聲公警告示威者快速散去，否則可能使用武力。

【05:40】目前逾百個示威者在分域碼頭街與龍合街交界處，與站在約二十米外的逾五十個持盾牌軍裝警察對峙。有示威者大喊「需要遮」。

【05:25】防暴警目前在龍和道向政總方向再多次推進，並警告示威者離開。另外龍匯道有數十名警察正推進防線，形成包抄之勢。另外告士打道亦有逾百名防暴警察正在行走。

【05:14】逾數百名示威者多集中在龍合街，並開始撬動龍合街的鐵馬。他們大多已戴上頭盔、護目鏡、口罩等護具。

【04:59】逾百名防暴警目前在龍和道近會展位置組成防線，他們持有長盾，戴頭盔，暫時未有向示威者推進。警方已舉起黃旗，並以擴音器向示威者警告，不得越過。現時示威者及防暴警察正在對峙，雙方距離約數十米。

【04:50】龍和道和龍合街交界，多名示威者向灣仔方向大喊：「返黎啦！」「有狗啊！」，部分向灣仔方向推鐵馬的示威者回到金鐘。

【04:30】龍和道東西行線都已封閉，東行線僅留下一條通道，供示威者搬鐵馬通過。



【04:20】現時剛停雨，但仍有閃電。龍和隧道近會展出口位置已有垃圾桶及鐵欄圍堵，現時有示威人士正推水馬及雪糕筒向龍和道 龍合街方向再設防線。

夏慤道近演藝學院，有數百名示威者與警方對峙。（陳諾希攝）

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反逃犯條例運動持續，示威者凌晨搬路障，堵塞龍和道。（余俊亮攝）

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（余俊亮攝）

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立法會外，示威者凌晨掛上「黑色紫荊旗」（余俊亮攝）

【03:50】金鐘下起大雨，所有示威者回到立法會煲底避雨。



【03:00】立法會示威區外，有示威者除下國旗，掛上「黑色紫荊旗」。



【02:06】演員王宗堯和多名友人來到立法會煲底悼念死者，獻上花束之後，王宗堯對着一地白花和紙鶴沉默良久。王告訴記者，他感到很自責，反思大人們對年輕人的保護是否不夠，又感慨生命的逝去是「不值得」。他說，現在正是暑假，本應是學生們最開心的時間，但現在每日打開社交網站卻都是不開心的內容，也許會感到沮喪、憤怒，但一定要記得「你們並不孤單，大人們也願意聆聽你們」。

【02:05】 約30名持盾牌、頭盔等防暴裝備的軍裝警員一度進入中環海濱範圍。惟之後未有任何行動。

【00:50】夜已深，有數十人在「連儂牆」停留，用筆寫下悼念說話，有人留下「一個都不能少」，有人寄語「香港加油」，亦有人寫下對死者的悼念，有女生在場一度落淚。現場有人呼籲大家，可以寫下哀思或獻花致哀，但不要點蠟燭，以防引發火燭。

2019年6月30日 星期日

【23:30】金鐘站有着黑衣者陸續趕來，準備前往立法會外悼念死者。站內未見有警員。

【23:19】負責抗爭文宣的學生呼籲大家明天7.1要繼續上街抗爭，現場市民齊聲高呼「不撤不散！」「香港人，加油！」他又呼籲抗爭者珍惜生命，要化悲奮為力量，將矛頭指向政權。

【23:12】有自稱負責抗爭文宣的學生上台發言，表示自己和同學為抗爭工作了廿多天，但仍未得到威權政府的回應，昨日更接到有同學墮樓死亡的惡耗。他帶領現場人士，為墮樓死者默哀三分鐘。

【23:02】悼念會正式開始。昨日墮樓死者盧小姐的教大音樂系同學發言，她表示昨日知道惡耗後十分驚訝。她表示死者為人感性、認真，對香港感情很深。她希望大家繼續堅持保護香港，並不想再有同類事情發生。

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【21:35】集會市民在悼念台前排隊，輪流獻上白色花及紙花，並鞠躬致意。有出席悼念會的父親帶同兒子出席，他指自己透過參與抗爭令兒子學習對錯，亦希望年輕的抗爭者可以堅強。

【21:27】約500名市民在立法會示威區外聚集，為昨日墜樓身亡的女大學生進行悼念儀式。他們在示威區擺放白鮮花或紙花，又以蠟燭包圍悼念橫額，前邊擺放了心型花牌。現場有人派發海報，呼籲他們貼到其他地方，修復下午被撐警示威者破壞的示威品。

【21:11】警方於FB發放快訊，表示留意到網民號召破壞水馬，警方呼籲攀爬水馬、準備工具企圖或實際破壞水馬，可能觸犯法例。

【21:10】 立法會「連儂牆」有約40人在現場，在公祭位置悼念兩位墮樓死者。陳先生剛到立法會示威區現場，表示有影片拍到支持警方的集會人群包圍並拉扯反修例人士，有手拖小孩的中年女士期間更腳踢反修例人士，教壞小孩，並未有以身作則。陳未知會否參與下一步行動，會依據示威人數、行動方式及地點才作出決定。