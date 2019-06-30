【逃犯條例．直播】警方速龍小隊進駐夏慤道與示威者對峙

反《逃犯條例》修訂運動持續。7.1回歸慶典前夕，網上有流傳衝擊7.1升旗禮的行動，警方亦於灣仔一帶嚴密佈防應對。而民陣亦號召市民7.1維園集合，上街表達訴求。 今早大批示威者佔據多條馬路，包括灣仔分域碼頭街、金鍾夏慤道等地，警方兵分多路佈防；期間警方一度使用警棍，將分域碼頭街的示威者驅趕至立法會附近。 另外，港鐵宣布因應警方要求，封閉灣仔、金鐘港鐵站，而運輸署宣布受示威影響港島多條道路封閉。

反逃犯條例運動持續。夏愨道亦有佔領情況。（余俊亮攝）

+ 2

+ 3 + 2

2019年7月1日 星期一

【07:49】警方速龍小隊開始向夏慤道示威者推進；現場示威者開始向金鐘方向後退。

【07:40】在會展近灣仔碼頭附近道路，社民連梁國雄抬黑棺材到場示威，一度被警方阻止他們前進。

【07:38】在中信大廈外，示威者向警方喊話，表示無意衝撃警方防線，希望雙方保持距離。

【07:37】在會展，特首林鄭月娥及多名嘉賓乘船抵達現場，參加升旗禮及國慶酒會。

【07:29】 夏慤道至演藝道交界的警方舉起紅旗，要求示威者即時離開，並使用胡椒噴霧。

【07:27】警務處警察公共關係科高級警司江永祥早前利用Facebook作出簡報，指示威者在龍和道一帶掘出一些磚塊，並將磚塊運送灣仔會展方向，警方強烈譴責不負責任違法行為，並警告示威者不要投擲磚塊及衝擊警方防線。

【07:25】警方將示威者驅散至中信大廈對出的分域碼頭街，並舉起紅旗警告示威者，警方再用警棍驅趕示威者，多名示威者被警員用警棍打中。

【07:20】警方於分域碼頭街推前防線，示威者與警方發生衝突。有警員揮動警棍，並出動胡椒噴劑；示威者打開雨傘並還撃。示威者開始向立法會方向後退。

【07:11】在分域碼頭街，警方不斷增援至百人以上，並手持長盾向示威者推進，並多次警告示威者會以武力驅散。示威者不斷叫囂回應「有人唔做做狗」，並運鐵馬到前線準備對抗。

【06:54】夏慤道聚集了約200名示威者，正在佈下防線，在路上加裝鐵馬。公民黨立法會議員譚文豪亦在場，要求見指揮官，但警方未有理會。而與他們對峙的警員就站於夏慤道近演藝學院，有超過50名，他們手持長盾牌，及配戴頭盔的防暴警察戒備。警方曾作出廣播，指示威者正參與非法集結，呼籲盡快離開，否則會驅趕。

【06:51】政府公佈因天雨關係，今日在金紫荊廣場舉行的升旗儀式改以雨天方案進行。嘉賓會在會展三樓大會堂通過電視屏幕觀看升旗儀式，慶祝酒會則如期舉行。

【06:35】龍和道現有約二百示威者及逾半百警察。警方多次呼籲示威者保持冷靜及克制。持大聲公的示威者模仿警方句式，回應「呢度係市民嘅呼籲，請警方沿灣仔方向離開」。示威者不時齊聲高呼「睇升旗！」「還我金紫荊！」又有示威者高喊：「我們要和平觀禮！」

【06:30】中環廣場及會展一帶的天橋，有大量軍裝警員駐守，並不停截查市民，現場所見被截查多為年輕人或身穿黑衣的市民。另外，灣仔消防局對出亦有過百名警員佈防，他們都站於保安鐵閘內。另外會展亦有數十名保安防守，他們主要分佈於會展天橋及地下車輛出入口。

【06:00】警方於多條道路組成防線。演藝道有約30個手持盾牌的軍裝警察戒備；半百警員亦手持盾牌站於博覽道東與菲林明道交界會展對開的水馬後方，嚴陣以待。會展對開港灣道，超過百名防暴警察築起防線。

【05:54】分域碼頭街天橋下，警方舉藍旗，並以大聲公警告示威者快速散去，否則可能使用武力。

【05:40】目前逾百個示威者在分域碼頭街與龍合街交界處，與站在約二十米外的逾五十個持盾牌軍裝警察對峙。有示威者大喊「需要遮」。

【05:25】防暴警目前在龍和道向政總方向再多次推進，並警告示威者離開。另外龍匯道有數十名警察正推進防線，型成包抄之勢。另外告士打道亦有逾百名防暴警察正在行走。

【05:14】逾數百名示威者多集中在龍合街，並開始撬動龍合街的鐵馬。他們大多已戴上頭盔、護目鏡、口罩等護具。

【04:59】逾百名防暴警目前在龍和道近會展位置組成防線，他們持有長盾，戴頭盔，暫時未有向示威者推進。警方已舉起黃旗，並以擴音器向示威者警告，不得越過。現時示威者及防暴警察正在對峙，雙方距離約數十米。

【04:50】龍和道和龍合街交界，多名示威者向灣仔方向大喊：「返黎啦！」「有狗啊！」，部分向灣仔方向推鐵馬的示威者回到金鐘。

【04:30】龍和道東西行線都已封閉，東行線僅留下一條通道，供示威者搬鐵馬通過。



【04:20】現時剛停雨，但仍有閃電。龍和隧道近會展出口位置已有垃圾桶及鐵欄圍堵，現時有示威人士正推水馬及雪糕筒向龍和道 龍合街方向再設防線。

反逃犯條例運動持續，示威者凌晨搬路障，堵塞龍和道。（余俊亮攝）

（余俊亮攝）

+ 2

立法會外，示威者凌晨掛上「黑色紫荊旗」（余俊亮攝）

【03:50】金鐘下起大雨，所有示威者回到立法會煲底避雨。



【03:00】立法會示威區外，有示威者除下國旗，掛上「黑色紫荊旗」。



【02:06】演員王宗堯和多名友人來到立法會煲底悼念死者，獻上花束之後，王宗堯對着一地白花和紙鶴沉默良久。王告訴記者，他感到很自責，反思大人們對年輕人的保護是否不夠，又感慨生命的逝去是「不值得」。他說，現在正是暑假，本應是學生們最開心的時間，但現在每日打開社交網站卻都是不開心的內容，也許會感到沮喪、憤怒，但一定要記得「你們並不孤單，大人們也願意聆聽你們」。

【02:05】 約30名持盾牌、頭盔等防暴裝備的軍裝警員一度進入中環海濱範圍。惟之後未有任何行動。

【00:50】夜已深，有數十人在「連儂牆」停留，用筆寫下悼念說話，有人留下「一個都不能少」，有人寄語「香港加油」，亦有人寫下對死者的悼念，有女生在場一度落淚。現場有人呼籲大家，可以寫下哀思或獻花致哀，但不要點蠟燭，以防引發火燭。

2019年6月30日 星期日

【23:30】金鐘站有着黑衣者陸續趕來，準備前往立法會外悼念死者。站內未見有警員。

【23:19】負責抗爭文宣的學生呼籲大家明天7.1要繼續上街抗爭，現場市民齊聲高呼「不撤不散！」「香港人，加油！」他又呼籲抗爭者珍惜生命，要化悲奮為力量，將矛頭指向政權。

【23:12】有自稱負責抗爭文宣的學生上台發言，表示自己和同學為抗爭工作了廿多天，但仍未得到威權政府的回應，昨日更接到有同學墮樓死亡的惡耗。他帶領現場人士，為墮樓死者默哀三分鐘。

【23:02】悼念會正式開始。昨日墮樓死者盧小姐的教大音樂系同學發言，她表示昨日知道惡耗後十分驚訝。她表示死者為人感性、認真，對香港感情很深。她希望大家繼續堅持保護香港，並不想再有同類事情發生。

+ 3 + 2

【21:35】集會市民在悼念台前排隊，輪流獻上白色花及紙花，並鞠躬致意。有出席悼念會的父親帶同兒子出席，他指自己透過參與抗爭令兒子學習對錯，亦希望年輕的抗爭者可以堅強。

【21:27】約500名市民在立法會示威區外聚集，為昨日墜樓身亡的女大學生進行悼念儀式。他們在示威區擺放白鮮花或紙花，又以蠟燭包圍悼念橫額，前邊擺放了心型花牌。現場有人派發海報，呼籲他們貼到其他地方，修復下午被撐警示威者破壞的示威品。

【21:11】警方於FB發放快訊，表示留意到網民號召破壞水馬，警方呼籲攀爬水馬、準備工具企圖或實際破壞水馬，可能觸犯法例。

【21:10】 立法會「連儂牆」有約40人在現場，在公祭位置悼念兩位墮樓死者。陳先生剛到立法會示威區現場，表示有影片拍到支持警方的集會人群包圍並拉扯反修例人士，有手拖小孩的中年女士期間更腳踢反修例人士，教壞小孩，並未有以身作則。陳未知會否參與下一步行動，會依據示威人數、行動方式及地點才作出決定。