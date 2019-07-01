【七一遊行】天文台料今日局部地區狂風雷暴　低壓區漸形成

天文台在今日（1日）上午11時市區氣溫錄得攝氏30度，相對濕度83%，紫外線指數甚高；天文台預料今日短暫時間有陽光，天氣炎熱，間中有驟雨，局部地區有狂風雷暴；吹和緩偏東風，稍後離岸風勢清勁。 天文台又預料，一個低壓區會在南海北部逐漸發展。位於呂宋以東海域的低壓區為該區帶來不穩定天氣，而本港未來數日天氣轉差，間中有大驟雨及狂風雷暴。

截至7月1日12時20分情況，一個低壓區在南海北部漸形成。（windy.com截圖）

雷雨正影響南海北部及廣東沿岸地區，天文台預料一個低壓區會在南海北部逐漸發展。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區為該區帶來不穩定天氣。天文台展望未來一兩日天氣不穩定，驟雨增多及有狂風雷暴。

天文台預料一個低壓區會在南海北部逐漸發展。按照現時預測，該低壓區會大致向西移向海南島一帶，與香港保持一定距離。其發展及路徑仍存在變數，但相關的大驟雨及狂風雷暴會在未來兩三天影響廣東沿岸，天文台呼籲市民請提高警惕。

天文台指今日（1日）上午11時天文台錄得氣溫30度，相對濕度百分之83，紫外線指數甚高。（天文台截圖）