【七一遊行】未遊行先衝擊　蔡子強：動機奇怪　恐影響遊行情況

民陣今日(1日)下午舉辦七一大遊行，卻因大批示威者在立法會玻璃門外，以鐵通、雜物、鐵籠車等撞毀玻璃門，引致出現警方及示威者對峙局面，導致大遊行需要改以遮打道為終點，是自有七一大遊行以來，首次出現「先衝擊、後遊行」、以及首次更改遊行終點。 對於今次突如其來的衝擊行動，有學者坦言感到奇怪，同時擔心市民從媒體見到衝擊畫面後會有所混淆，或削弱上街參與遊行的意欲。

(洪嘉徽攝)

指今日行動有異於近日抗爭模式

近年多次七一遊行，以及六月兩次大規模上街行動，縱使同日或翌日不時出現衝擊行動，但絕無在遊行開始便激發衝突的激烈行動。今日的衝擊立法會玻璃門行動，據悉醞釀過程中不足半小時，現場示威者經商討後發動，但現場過程中所見，亦有部分人士不同意行動，甚至一度阻止勇武示威者行動。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強接受訪問時指出，今日示威者衝擊行動有異於過去兩個星期的多次反修例行動，因行動似乎未見到清晰目的及作用：「衝擊立法會是要阻止修例二讀；包圍政府總部是癱瘓政府運作；包圍稅務大樓是採取不合作行動，但今日立法會並無任何會議，他們衝來有甚麼作用呢？有關安排的動機令人感到有點奇怪。」

擔心參與和平遊行者混淆而卻步

泛民立法會議員勸阻示威者期間，也曾向他們解釋今日衝擊立會的意義不大，但從直播片段中見到，有示威者大嚷：「我們明日要返工，你咪阻我，我今日要衝.......。」蔡子強表示，過去兩個星期反修例行動中，主流意見採取「和理非」態度，遇民主派立法會議員勸阻，會停止激烈行動，與今日行動的情況截然不同。

被問到衝擊立法會行動是否分散七一遊行焦點，蔡子強指，暫時未有資料作任何揣測，但客觀效果上的確有可能影響到今日遊行的規模，因部分市民從媒體上看到衝擊的畫面，在未能掌握充分資訊下，或會產生混淆，以為遊行會出現衝擊事件，減低參與遊行的意欲。不過，蔡補充，從目前遊行畫面所見，今日遊行人數應不少，相信最終受影響的市民不會很多。

蕭偉強質疑示威者別有用心

勞工及福利局前局長蕭偉強今日（1日）在facebook發帖文指，看不出示威者的衝擊行動有何建設性，他表示這種不顧後果、不顧大局、祇求發洩、個人主義的暴力行為，若非愚蠢，就是別有用心。

他又稱，示威者若再不臨崖勒馬，祇會背離民意。他說：「是和平和克制讓人心感動，讓世界動容。不是暴力，從來不是！」