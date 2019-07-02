中法混血兒認藏毒　自撰信稱遭痛斥後有反省　官：望講得出做得到

年輕中法混血兒於本年5月遭警方截查私家車，但他不單沒停下反而加速逃走，結果警員開槍制止，終中槍被捕。警方在調查期間發現男子另涉藏毒。他承認藏毒罪後，主任裁判官吳蕙芳發現他亦曾有販毒案底，早前當庭痛斥他傷害不少吸毒者家庭，被告今透過求情信指，聽畢吳官一席話已反省，吳官告誡「希望你講得出做得到」，終判他囚5個月。

中法混血兒被告古希哲被捕時中槍。（資料圖片）

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被告古希哲（24歲），早前承認於本年‪1月26日在樂富邨樂謙樓對出一輛私家車非法管有0.72克內含可卡因的固體。

遭官斥做傷天害理的事

吳官在上次聆訊時，得知被告過往有販毒案底時，曾斥他傷害不少吸毒者的家庭，直指他「做埋晒啲傷天害理嘅事」，更為他索戒毒所報告。

親撰求情信稱被官罵後有反省

辯方今進一步求情指，報告顯示被告已沒吸毒，又呈上被告親撰的求情信，內容指他上次聽吳官一席話後已作出反省，現感後悔，現時同居女友懷有身孕，望法庭給予他改過自新的機會，讓他好好照顧家人及孩子。吳官閱畢求情信後，告誡他「希望你講得出做得到」。

警開3槍阻止開車逃走

被告在今年5月12日凌晨時分，在屯門青盈路駕駛私家車時，警方因覺其形跡可疑，指示被告停車受查，但被告未有理會，反而加速逃走，險把交警撞倒，交警連發三槍阻止，被告手部中槍被捕。而在本年1月，警方又在樂富邨發現被告的私家車藏有0.72克內含可卡因的固體。

案件編號：KCCC751/2019