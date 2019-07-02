天文台發出今年首個一號風球　澳門晚間考慮改發三號風球

本港近日陰晴不定，香港天文台於今日（2日）下午4時15分，發出今年首個一號戒備信號。天文台表示，有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。 呼籲市民在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。 天文台又指，除非熱帶低氣壓顯著增強或採取較北的移動路徑，否則今日本港風勢顯著增強的機會較低，今日需改發三號強風信號的機會不大。 澳門地球物理暨氣象局則預告，晚間將考慮改發三號風球。

香港天文台於今日（2日）下午16時15分發出一號戒備信號。（資料圖片）

天文台表示，位於南海北部的低壓區已增強為一熱帶低氣壓。在下午4時，熱帶低氣壓集結在本港西南偏南約440公里，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，移向海南島。天文台指，根據現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日與本港保持超過400公里距離，與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶，正為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。

天文台又指，除非該熱帶低氣壓顯著增強或採取較北的移動路徑，否則今日本港風勢顯著增強的機會較低，今日需要改發三號強風信號的機會不大。

天文台料暫未命名的熱帶低氣壓會一路向西移向海南島，並增強為熱帶風暴。（天文台圖片）

天文台指，除非該熱帶低氣壓顯著增強或採取較北的移動路徑，否則今日改發三號強風信號機會不大。（資料圖片 / 張浩維攝）

天文台預測今（2日）、明（3日）兩日天氣，多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴。明日氣溫介乎26至29度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸間中吹強風。海有湧浪。而展望未來數日，本周四（4日）初時仍有大驟雨及狂風暴雨。隨後兩三日雨勢減弱，天氣炎熱。

而天文台稍早時間發出特別天氣提示，指位於南海北部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶低氣壓正在形成中。午後的驟雨為港島部分地區帶來近十毫米雨量。而本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有大驟雨及狂風雷暴。吹和緩至清勁東至東南風，離岸間中吹強風。

澳門地球物理暨氣象局昨晚（1日）發出熱帶氣旋警告，一號風球仍然生效。氣象局指，在今日（2日）下午5時，該熱帶低氣壓集結在澳門西南偏南約400公里，大致趨向海南島，晚間將考慮改發三號風球。

氣象局又於15時07分發出特別報告，指由於橋上風力間中達到強風程度及有陣風，呼籲駕駛人士注意行車安全，電單車駕駛者可使用西灣大橋電單車專道進行往返。

澳門氣象局發出一號風球，仍然生效。（澳門地球物理暨氣象局網頁圖片）