【逃犯條例】林鄭：政府全面配合監警會　民權組織促獨立調查

《逃犯條例》修訂爭議不斷升溫，自6月9日開始至今已發生多場大型示威衝突。監警會今日（2日）宣布，將檢視多場大型公眾活動情況，於半年內向特首提交報告及改善建議。 行政長官林鄭月娥發表聲明，稱將全力支持有關審視工作，並承諾政府將會全面配合監警會。 惟有民權組織指，監警會受職權所限、缺乏調查權力，實際上無足夠公信力及能力檢討清場情況，重申政府應成立獨立調查委員會檢視情況。

監警會7月2日宣布，專責委員會將調查6月9日起連串警民衝突及行動。(盧翊銘攝)

監警會今日（2日）宣布，將檢視6月9日起連串大型公眾活動情況，將由秘書處向三個專責委員會提交中期報告，再由監警會最終審閱，將於半年內向特首提交報告及改善建議。特首林鄭月娥在下午5時45分發表聲明，歡迎監警會的決定。

林鄭月娥表示，將全力支持有關審視工作，並承諾政府將會全面配合監警會，亦會確保給予監警會秘書處有充足資源進行相關工作。她又稱，有關工作涉及重大公眾利益，所以已要求監警會考慮在六個月內提交報告以及相關建議，並在可行的情況下盡早公開報告。

▼7.1衝擊立法會情況▼

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民權觀察：監警會無權傳召證人

但監察民權組織「民權觀察」就指，監警會受職權所限、缺乏調查權力，無權力傳召任何人作證，更無法為證人提供法律保障；警員或示威者在沒有法律保障的情況下，也未必願意向監警會作供或提供全面的資料。

民權觀察更指，監警會委員會被建制派人士壟斷，加上部分監警會委員在過去沒有人權工作背景或相關的專業訓練，實際上無足夠公信力及能力檢討6月9日至7月2日的清場行動。組織建議，政府應根據《調查委員會條例》成立一個有公信力的獨立調查委員會，才可真正檢討事件，並停止現時警民關係日趨惡劣的情況。