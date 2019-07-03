【立法會衝擊】港大校長張翔電郵聲明：破壞性行動應予譴責

《逃犯條例》在社會上引起的反響尚未平息，七一回歸日，有反對修訂《逃犯條例》的示威者衝擊立法會，特首林鄭月娥、泛民、建制派等社會各界人士均曾就事件表態，惟各大學校長，自6月12日發聯署聲明後，暫未集體就事件發言。 繼科大校長史維昨日就立法會衝擊發聲明後，日前獲委任太平紳士的香港大學校長張翔，今日（3日）透過電郵發聲明，指立法會大樓日前發生的暴力事件，令他深感痛心，直言「破壞性的行動應予譴責」。

晚上近11時，示威者佔據整個議事廳。（羅君豪攝）

反對修訂《逃犯條例》示威浪潮發生近一個月，各大專院校校長在6月12日曾發表聯合聲明；教資會、八大校董會主席亦於昨日（2日）發聲明，稱對示威者衝擊立法會大樓感到十分痛心。

香港大學校長張翔教授今日（3日）則透過電郵發聲明，表示對立法會大樓日前發生的暴力事件，令他深感痛心，直言「破壞性的行動應予譴責」。同時，他也呼籲各方理性而務實地努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。

張翔認為，在香港當前的困境下，深信不同意見人士可以文明理性地共處；認為只要各方能夠主動開展積極對話，社會的裂痕始終會得到復和，「相信各界都願意爲了更加美好的香港而求同存異。」

▼7.1衝擊立法會情況▼

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香港浸會大學署理輔導長鄧藹儀今日（3日）亦透過電郵發聲明。（資料圖片）

另外，香港浸會大學署理輔導長鄧藹儀今日（3日）亦透過電郵發聲明，坦言面對近來的動盪和令人不安的消息，對所有人來說都是一段困難時刻。她續指，無論親歷或目睹這些事件，甚至閱讀新聞都可能會讓人覺得困擾，可能也會感到沮喪和身不由己。

她呼籲學生要好好照顧自己，也要守望相助，建議學生與其信任的人傾訴情緒，也懇請不要讓自己身陷險境。