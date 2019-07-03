女經理用名下公司代訂貨取利　指僱主匯款內地有困難　認罪候判

成衣印墨公司前女經理，被指沒有申報利益下，令僱主向她持有的公司發放逾48萬元訂單，早前被控欺詐罪，她今（3日）在西九龍法院承認一罪，求情指她認為公司不想直接匯錢至內地，故才用她名下公司購貨再轉售。裁判官下令被告償還賺取的7.7萬元，並押後至30日判刑，以待索取背景及社會服務令報告，被告獲准保釋。

被告何佩賢，39歲，原被控兩項欺詐罪，但她只承認在2011年12月20日至2013年5月25日干犯該罪名，另一罪則獲控方不提證供起訴。

被告負責向內地訂購貨物

案情指，被告2011年受聘於Perfectos HK Limited（PHK），案發時為業務發展經理，職責包括向內地供應商訂購塑膠薄膜。她入職前成立匯賢(香港集團)有限公司，是該公司的唯一股東兼董事。

利用匯賢代公司訂貨

廉署接獲舉報，調查發現被告利用匯賢承接PHK的塑膠薄膜訂單，其後向其他供應商以較低價格訂購貨品，但沒按照PHK的規定向公司披露或申報自己在匯賢的權益。若PHK知悉其匯賢的權益，便不會下訂。

指公司不想直接匯款到內地

辯方求情指被告初犯，認罪及有悔意，育有3歲及5歲的子女。他謂，被告入職的數周前剛成立自己的公司，原打算做生意，受聘後打消了這個念頭。案發時，英資的PHK無內地戶口，因不熟悉法律程序而不想直接匯款往內地，被告便以她設立的公司幫手。

只賺取7.7萬元

她買貨後調高價錢轉售予PHK，賺取7.7萬，款項用以填補早前成立公司、租用單位的費用。被告2017年離職，但在2013年5月已停止此做法。辯方認為沒證據顯示PHK因而蒙受損失，望法庭判處緩刑或社會服務令。

案件編號：WKCC1154/2019