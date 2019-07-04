【DSE放榜2019】近半考生壓力達高水平　｢預計考成點｣最添壓力

中學文憑試(DSE)將於下周三﹙10日﹚放榜，不少考生都正承受壓力。香港青年協會今日﹙4日﹚公布｢文憑試考生升學意見調查｣，發現近一半考生的放榜壓力達7至10分的高水平﹙10分為最高﹚，七成考生認為最主要壓力來為｢成績不達預期水平｣。 調查又發現，逾四成考生認為｢你預計考成點？｣、｢叫你比心機温書又唔聽，放榜死梗啦！｣，以及｢你睇下阿邊個考得幾好！｣等說話，都會增加其壓力；逾七成半考生認為，父母｢默默支持便足夠｣。

青協調查發現，逾四成考生認為｢你預計考成點？｣、｢叫你比心機温書又唔聽，放榜死梗啦！｣，以及｢你睇下阿邊個考得幾好！｣等說話，都會增加其壓力。（黃偉倫攝）

青協｢DSE 2777 1112計劃｣今年6月初至7月初，以網上問卷及電話訪問形式，成功訪問822名應屆文憑試考生。調查發現，94.9%考生希望繼續升學；65.8%以升讀大學學位為升學目標；如未能於聯招獲派心儀科目，有51.3%考生會考慮報讀自資副學位課程。

｢成績不達預期水平｣是7成考生壓力來源

調查又顯示，47.8%考生表示放榜壓力達7至10分，略低於去年的49%。至於壓力來源方面，最多考生認為｢成績不達預期水平｣，達70.2%；緊接為｢未能入讀最有興趣的科目｣﹙40.9%﹚、｢未能入讀聯招課程｣，及｢畢業後的就業前景不明朗｣同為27.6%。

此外，壓力亦包括日常的言語，46.5%考生認為，｢你預計考成點？｣為最會增加壓力的說；緊接為｢叫你比心機温書又唔聽，放榜死梗啦！｣，達41.4%，以及｢你睇下阿邊個考得幾好！｣為40%。

考生期望父母｢默默支持便足夠｣

至於父母表現方面，最多考生期望父母｢默默支持便足夠｣，達75.1%；其次為｢可以容讓他們自由地選擇未來路向｣﹙45.6%﹚，以及父母｢與我一起商討升學路/其他出路｣﹙25.5%﹚。

徐小曼建議，父母應觀察子女的情緒變化，透過休閒活動協助子女分散放榜壓力。（黃偉倫攝）

青協業務總監徐小曼表示，臨近放榜，考生難免出現焦慮及擔憂。她建議，父母應觀察子女的情緒變化，如出現鬱鬱寡歡、焦慮、煩燥不安、失眠等，就可透過休閒活動，如一同看電影、跑步等，協助子女分散放榜壓力。