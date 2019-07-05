【立法會衝擊】推已婚家庭資助房屋預購權　突破施政癱瘓困局

一場反修例政治風暴，令特區政府管治舉步維艱。如何走出困局，肯定是當務之急。不少人認為，修例只是觸發點，令香港積壓多年深層次矛盾和怨氣爆發，成為這一個多月香港政局出現翻天覆地巨變的最大推力。 要平息民憤，有人提出重啟政改，亦有人認為嚴峻的住屋問題，同樣必須謀求紓解之策。此際港府要尋求破局出路，恐怕必須採取「大動作」方可湊效，當年政府內部曾探討過的「房屋承諾」方案，會否是其中一服診治沉疴的「良藥」呢？

林鄭月娥和政府官員必須有推動政策大變革的勇氣，才可走出當前困局。（資料圖片）

過渡性房屋屋邨僅屬「小修小補」

據了解，港府現正集思廣益，冀可於短期內推出一些改善民生及經濟政策，以挽回市民信心和修補社會撕裂，其中一項主打的是房屋問題。因房屋在香港向來都不單純是住屋問題，當中更涵蓋政治及穩定社會等元素，合和實業主席胡應湘近日回應近期的政治風暴時，便指不只和政治有關，更直言房屋問題同樣也是積民怨原因，政府需早日為市民解決房屋問題。

然而，不論是運輸及房屋局局長陳帆上月底在網誌提及興建只有數百個單位的過渡性房屋屋邨，又或是基層住屋團體倡議針對劏房重推租務管制等，應對當前高樓價、高租金的惡劣形勢，僅能說是「小修小補」，難以排解港人在住屋難的憤懣。

要從房屋政策作出改革，必需直接面對香港長期沒有規劃出現的結構問題，要以「大動作」、「大氣魄」來為施政再出發謀求資本。據一位政府前高官憶述，數年前還是特首梁振英主政年代，政府高層中曾有人建議，可仿效新加坡的組屋政策，為已婚夫婦提供可預購以建築成本訂價的資助房屋，令他們在樓價持續上升的情況下，亦毋須擔心置業困難的問題，惟這項建議及後卻因種種原因未有再跟進，只能束之高閣。