【立法會衝擊】海關4工會發聯署信強烈譴責　支持警隊嚴正執法

7月1日晚上大批示威者闖入立法會大樓，表達對港府的不滿，同時造成大量破壞。海關四個工會今日（4日）發表聯署信，對有示威者破壞立法會內設施表示極度遺憾，並予以強烈譴責；同時支持警隊嚴正執法。

示威者在主席台前放置（左起）警務處處長盧偉聰、特首林鄭月娥、律政司司根鄭若驊及保安局局長李家超的黑白照片。（資料圖片/羅君豪攝）

▼7.1衝擊立法會情況▼

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政府修訂《逃犯條例》引發近一個月來多場大型抗爭運動，日前（1日）示威者更在警方突然撤離後「攻陷」立法會，造成一定程度破壞。海關多間工會，包括海關高級官員協會、海關關員工會、海關人員總會，以及海關退休人員協會，今日（4日）聯署發表有關「反對暴力、嚴正執法 」的聯署信。

內容指，海關就7月1日有激進示威者衝擊立法會，並大肆破壞立法會內的設施表示「極度遺憾，並予以強烈譴責」。聯署信亦表明「這種大肆破壞的暴力行為，嚴重影響香港社會秩序，是明目張膽挑戰香港法治」。海關多個工會聯署表明堅決反對這種暴力行為，並支持警隊嚴正執法，將違法者繩之於法，維護香港繁榮穩定。