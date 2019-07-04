【立法會衝擊】教大校長張仁良：痛心社會撕裂　政府應聆聽訴求

《逃犯條例》修訂風波持續，示威者在7月1日衝擊立法會大樓並入內，大樓內多處地方遭受破壞。八間資助大學當中，近日六間大學校長發聲明回應事件，香港教育大學校長張仁良今（4日）亦發公開信回應事件。 張仁良指，持續的衝擊、對立無助解決困局，對社會撕裂感到痛心。呼籲各界重新開始對話，政府亦應採取主動，用最大的誠意聆聽市民的訴求和心聲。 八大中，尚餘中大校長段崇智及浸大校長錢大康沒有回應事。

張仁良稱，政府應用最大的誠意，聆聽市民的訴求和心聲。（資料圖片 / 張浩維攝）

張仁良在今（4日）下午向全校師生發出電郵，回應近日發生的示威衝突事件。

張仁良：衝擊無助解決困局

電郵以「教大校長反思香港前路」為題，張仁良在文中指出當前社會出現撕裂，感到痛心。提到近期社會發生的衝擊對香港帶來莫大震撼，認為是時候冷靜並反思香港未來。他認為，不能迴避衝突背後的社會矛盾以及成因。 但衝擊、暴力和對立亦無助解決當前困局。

他呼籲，各界應以理性及彼此尊重的方式開展溝通，而政府亦應主動用最大的誠意，以香港長遠福祉為依歸，聆聽市民的訴求和心聲。他指出，「一切對香港有利的事情，我們都應該考慮，並盡力去做。」文末又指出希望香港能夠重新出發，以接納代替對立。

早前多間大學的校長都有撰文回應事件，包括香港大學校長張翔、香港科技大學校長史維、香港城市大學校長郭位、香港理工大學校長滕錦光、香港恒生大學校長何順文以及嶺南大學校長鄭國漢。

（盧翊銘攝）