【立法會衝擊】教大校長張仁良：痛心社會撕裂　政府應聆聽訴求

撰文：李家偉
最後更新日期：
《逃犯條例》修訂風波持續，示威者在7月1日衝擊立法會大樓並入內，大樓內多處地方遭受破壞。八間資助大學當中，近日六間大學校長發聲明回應事件，香港教育大學校長張仁良今（4日）亦發公開信回應事件。
張仁良指，持續的衝擊、對立無助解決困局，對社會撕裂感到痛心。呼籲各界重新開始對話，政府亦應採取主動，用最大的誠意聆聽市民的訴求和心聲。
八大中，尚餘中大校長段崇智及浸大校長錢大康沒有回應事。
張仁良稱，政府應用最大的誠意，聆聽市民的訴求和心聲。（資料圖片 / 張浩維攝）
張仁良在今（4日）下午向全校師生發出電郵，回應近日發生的示威衝突事件。
張仁良：衝擊無助解決困局
電郵以「教大校長反思香港前路」為題，張仁良在文中指出當前社會出現撕裂，感到痛心。提到近期社會發生的衝擊對香港帶來莫大震撼，認為是時候冷靜並反思香港未來。他認為，不能迴避衝突背後的社會矛盾以及成因。 但衝擊、暴力和對立亦無助解決當前困局。
他呼籲，各界應以理性及彼此尊重的方式開展溝通，而政府亦應主動用最大的誠意，以香港長遠福祉為依歸，聆聽市民的訴求和心聲。他指出，「一切對香港有利的事情，我們都應該考慮，並盡力去做。」文末又指出希望香港能夠重新出發，以接納代替對立。
早前多間大學的校長都有撰文回應事件，包括香港大學校長張翔、香港科技大學校長史維、香港城市大學校長郭位、香港理工大學校長滕錦光、香港恒生大學校長何順文以及嶺南大學校長鄭國漢。
（盧翊銘攝）
各位同事、同學︰ 近期社會發生的衝擊和動盪，對香港帶來莫大的震撼。衝突過後，大家是時候冷靜下來，沉澱整理，反思香港未來的前路。綜合各方意見，我相信大家均認同持續的衝擊、暴力和對立無助解決當前困局；我們亦不能迴避背後的社會矛盾以及成因。 生於斯，長於斯，對於當前社會出現的撕裂，我實在感到痛心。此時此刻，我呼籲各界平心靜氣展開對話之門，以理性及彼此尊重方式開展溝通。政府應採取主動，用最大的誠意聆聽市民的訴求和心聲，以香港長遠福祉為依歸。作為香港的一分子，一切對香港有利的事情，我們都應該考慮，並盡力去做。 我深盼香港可以重新出發，以接納代替對立。