城大教授申請研究撥款　一圖表未列出處被指抄襲　求法庭覆核

城市大學電子工程系一名客座教授，6年前向研究資助局申請研究撥款時，因計劃書一個圖表未引述來源，遭局方指屬抄襲，從而被禁在兩年內再申請撥款。該教授就這決定提司法覆核，案件今（4日）在高等法院聆訊，他指局方沒有就「抄襲」作出清晰定義，又稱他只是一時疏忽，無意抄襲，局方的決定屬程序不當。

申請人陳忍昌聲稱因為有一圖表未列出處，不滿被裁定為抄襲，要求法庭覆核決定。（資料圖片）

申請人陳忍昌，案發時為香港城巿大學電子工程系講座教授，陳自1991年在城大任教，擁有倫敦大學電機工程理學士、物料科學理學碩士；及電機工程哲學博士等學位。答辯人為大學教育資助委員會研究資助局（簡稱研資局）。陳於2015年被局方調查委員會裁定抄襲，陳曾提出上訴，但於2017年7月被駁回。

陳強調只是一時疏忽

代表陳的律師指，陳只是一時疏忽，並非意圖抄襲，但局方未有就抄襲下清析定義，便將作出裁決，即使上訴時，委員會也無法就抄襲應否涉及無意圖抄襲達成共識，只是因為委員認為事件涉及行為失當，而逆向解讀成抄襲，以切合當時的情況，非先為抄襲作出清晰定義，再檢視案情。

抄襲定義事後才納入指引

局方是在申請人的上訴遭駁回後，才發出新指引，將抄襲的定義納入在其中，事件涉及程序不公，對申請人聲譽造成影響，望法庭可還他清白。

局方律師回應稱，局方曾4次讓陳陳詞抗辯，陳明顯清楚相關指控，局方經仔細考慮後才拒絕接納，事件不涉及程序不公。法官聽罷陳詞後押後裁決。

陳曾要求研究生刪除圖表

事件源於2013年初，城大與華中科技大學，向研資局申請一個聯合科研資助基金，計劃為3年，要求批出40萬元撥款，以訓練研究學生及博士後研究生。

陳當時進行名叫「用於綠色納米電子器件的電子互連納米粉末：合成、集成和失效分析」研究，並將研究計劃書交給研資局，期間陳發現研究計劃書的圖表無比例、無維度，跟研究亦無關，遂要求他的博士後研究生，刪除有關圖表。

校方指陳無意圖抄襲

但是陳在同年10月17日下午，收到研資局一名職員致電郵查詢，要求提供該圖表的來源。陳在一小時馬上發電郵回覆向致局方致歉，一時大意下沒有引述圖表的消息來源，會作跟進。

不過，研資局在2014年3月26日去信城大副校長，要求調查事件是否涉及行為失當。城大組成調查委員會調查，結果指陳「無意圖抄襲」，只是疏忽大意。但研資局不同意調查結果，裁定陳因沒有引述圖表的資料來源，屬抄襲，與個人是否有抄襲意圖無關，又不准陳在2015年至2017年兩年內再申請研究資助計劃。陳及後不服向研資局提出上訴，但上訴委員會維持原判。

案件編號：HCAL603/2017