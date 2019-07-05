港鐵荃灣線列車相撞調查結果：承辦商早於17年修改軟件致執行錯誤

港鐵荃灣線於今年3月18日凌晨時分測試新信號系統期間，中環至金鐘站有兩列列車相撞，事件導致肇事路段的列車服務暫停兩日。港鐵其後成立獨立調查委員會調查意外成因，並於上月17日向機電工程署提交調查報告；港鐵今日（5日）公布調查結果。調查報告指，委員會發現承辦商早於2017年修改軟件時，衍生了三個軟件編程的執行錯誤。

2019年3月18日凌晨3時左右，港鐵測試新信號系統期間發生兩列列車相撞嚴重事故。（資料圖片）

港鐵荃灣線於3月18日凌晨時分測試新信號系統期間，中環至金鐘站有兩列列車相撞，事件導致肇事路段的列車服務暫停兩日。港鐵其後成立獨立調查委員會調查意外成因，並於上月17日向機電工程署提交調查報告。

港鐵今日（5日）下午召開記者會公布調查結果。調查報告顯示，事件發生的成因即新信號系統承辦商的一項軟件問題，導致有關渡線失去「相互衝突區域防護功能」，以致兩列列車同時駛入渡線，造成相撞。同時，委員會發現承辦商早於2017年修改軟件時，衍生了三個軟件編程的執行錯誤。

港鐵建議承辦商 糾正有關軟件修改問題

為免事件再次發生，調查委員會對承辦商Alstom-Thales DUAT Joint Venture作出以下建議，包括更換導致有關換件問題的軟件設計及開發團隊、糾正有關軟件修改問題、提升軟件編碼及測試方法等。

+ 4 + 3 + 2

新信號系統採用「通訊為本列車控制」（CBTC）技術，以移動區間原理運作，確保列車之間存有安全距離下，加密列車班次以提升載客量。而新信號系統設有三套區間電腦，分別為主、副及備用電腦。

運輸及房屋局以及港鐵早前就列車相撞事故，向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件交代詳情。當中提及，荃灣線於凌晨測試新信號系統期間，當時正進行由主及副電腦切換至備用電腦試驗，並模擬主及副電腦未能如常運作下，系統能否自動轉至備用電腦所須的應變措施及復修程序等。

惟事故發生後，經初步觀察認為主及副電腦被轉換至備用電腦後，其安全聯鎖功能在肇事路段未能如預期根據系統要求正常運作，故引致信號系統安排兩列列車駛進相互衝突路線。