港鐵荃灣線列車相撞公佈調查結果　機電署：與署方結論一致

港鐵今年3月18日發生列車相撞事故，港鐵隨後表示會成立調查委員會，以找出事故起因。港鐵今日（5日）公佈調查結果，稱承辦商早於2017年修改軟件時，衍生了三個軟件編程的執行錯誤。 機電工程署署理署長賴漢忠指出，署方在上月中已接到港鐵的報告，其後亦有再作獨立調查，結論與港鐵提出的成因一致，今日會將報告呈交予運房局。

2019年3月18日凌晨3時左右，港鐵中環站荃灣綫進行試車期間，兩列列車突然發生碰撞。（資料圖片）

賴漢忠指出，署方最近有就港鐵提交的報告作獨立調查，並聘請外國專家等，以審視港鐵的報告內容。他指出，事後署方的結論，與港鐵報告提及的相若。

他又指，在批准港鐵再作測試前，署方會密切監察系統的安全性。

否認監管不足

對於署方在今次事件中是否監管不足，賴漢忠說，作為監管機構，當鐵路系統即將投入運作，署方才會檢測。他又指，由於荃灣線新信號系統當時仍在測試階段，港鐵亦收到安全證明文件，故不存在有關問題。

立法會交通事務委員會副主席譚文豪回應報告指，港鐵在此事非無責任，作為具豐富經驗的公司，無理由可看漏開發商所寫的開發文件，當中會出現系統C欠缺相撞區域計算數據的嚴重缺失。

他又指，開發商切換有關團隊是負責任的做法，但開發商具經驗，故應內部檢討今次出現低級錯誤。