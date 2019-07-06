【IB放榜】六名狀元榜眼五人盼讀醫　有學生不擔心海外醫生成競爭

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate，IB）昨天（5日）放榜，滬江維多利亞學校誕生一名狀元和六名榜眼，當中有5人志願均是成為醫生。香港公營醫療系統壓力甚大，醫護人員工作繁忙，但有學生直言反覺得挑戰更大，惟仍希望政府改善醫療制度，包括公立醫院的工作環境，亦有學生認為政府應放寬引入海外醫生的門檻，更指不怕形成競爭。

在IB考獲44分的陳卓瑩志願是成為醫生，她認為政府應放寬引入海外醫生的門檻，更指不怕形成競爭。（林若勤攝）

今屆全球共有169,807名學生報考，平均分為29.62分，合格率達74.77%。而考獲45分滿分的狀元共有210名。在香港方面，國際文憑組織指香港共有2,284人報考，平均分達35.99分。而香港出產的狀元則有34名，佔全球狀元人數的16%。

在IB考獲44分的榜眼、滬江維多利亞學校學生陳卓瑩表示，她在中三、中四時曾跟聯合國兒童基金會到雲南麗江做義工，發現當地的醫療系統本來十分落後，孕婦只可在家中分娩，衛生環境惡劣，令不少嬰兒夭折，而當有醫院建成後，孕婦可在醫院分娩，嬰兒死亡率下降到近乎零，「見到有醫療服務後，當地人健康進步，生活會好唔同。」這個經歷促使她立志行醫。

她稱，現時本港公營醫療資源不足，以致醫生壓力甚大，萌生去意，到私人市場發展。她認為，引入更多海外醫生是值得考慮，建議可放寬門檻，例如縮短實習期，但不建議取消考試，「考試可以作篩選，係需要嘅。」被問到如引入更多海外醫生，會否擔心對她及其他本地醫生造成競爭，她就認為，讀醫的人都是為了社會，故不存在這個問題。