【DSE放榜2019】範文有用？考獲中文2級或以上比例為歷屆之最

中學文憑試(DSE)將於明天（10日）放榜，過往曾被稱為「死亡之卷」的中文科，今年有87.3%日校考生考獲2級或以上、57.9%日校考生考獲3級或以上，兩者均破了歷屆文憑試中文科紀錄。 考評局總經理（評核發展）温德榮今日（9日）指，今年考核指定篇章（範文）部分難度與去年相若，而考生在該部分的平均分較去年高，認為新安排對語文能力較高及願意認真溫習的考生有幫助，並顯示考生的中文科水平亦正持續上升。

考評局召開記者會，公布2019年文憑試考生整體表現。（張浩維攝）

範文對語文能力高及認真溫習考生有幫助

DSE中文科在2018年起新增指定篇章（範文）考核，來到新安排的第二年，考評局總經理（評核發展）溫德榮指，今年指定篇章考題難度與去年相若，但考生在該部分的平均分較去年高，而語文能力較高者在此部分表現理想，與表現一般的考生有明顯差距，相信新安排對語文能力較高，及願意認真溫習的考生有幫助。

他引用2018及2019兩屆DSE中文科考試的經驗指，新安排對語文能力較高及願意認真溫習的考生有幫助，令中文科水平自2012年來轉用DSE學制後穩步上升，今年考獲2級或以上者達87.3%，比2012年僅79.3%人高８個百分點；而考獲3級或以上者，亦由2012年的僅半數，升至57.9%。

（香港01製圖）

由於文憑試並非「拉曲線」，而是以水平參照進行評核，顯示中文科水平正持續上升，温德榮形容，今年成績證明了師生努力的成果，屬可喜現象。