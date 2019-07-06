【九龍區大遊行】港鐵按需要封西九站部分出入口　最壞打算或封站

政府修訂《逃犯條例》引起一連串示威。有網民號召明日（7日）舉行「九龍區大遊行」，由尖沙嘴梳士巴利花園出發至高鐵西九龍站外，並已獲警方批出不反對通知書。 港鐵車務總監劉天成昨日（5日）表示會因應情況，有需要將於鐵路站實施人流控制措施，包括封閉部分出入口。有港鐵前線職員透露，港鐵已備有多個應變方案，倘明日出現嚴重混亂情況，最壞打算或實施封站；另亦有研究若示威阻礙搭乘高鐵來港旅客未能完成清關程序，不排除安排列車接載旅客返回內地的可能性。

明日的九龍區大遊行，將於下午4時由梳士巴利花園出發至高鐵西九龍站外。（網上圖片）

修訂《逃犯條例》風波未平息。網民發起的「7.7九龍區大遊行」將於明日下午4時開始，由尖沙嘴梳士巴利花園出發，途經九龍公園徑天橋、廣東道西面行人路至高鐵西九龍總站外滙民道的空地。

據了解，港鐵昨日及今日均與運輸及房屋局及警方召開會議，商討應變措施。有港鐵前線職員向《香港01》透露，港鐵除調派額外的月台助理及保安人員到站內維持秩序外，亦備有多個應對方案，包括倘發生任何極端情況，導致搭乘高鐵來港旅客未能完成清關程序，不排除安排列車接載旅客返回內地，或是封閉西九龍站。至於高鐵列車班次會否受影響，消息人士則指港鐵正與內地有關部門洽談，未有定案。

歐陽伯權籲示威者保持冷靜

港鐵主席歐陽伯權以Whatsapp回覆《香港01》查詢指，車務營運團隊已做好準備，確保車站保持運作，希望示威人士能保持冷靜。至於他明日會否親自到西九龍站視察情況，則未有正面回應。

7.7九龍遊行起點為尖沙嘴梳士巴利花園，途經九龍公園徑天橋、廣東道西面行人路，終點為高鐵西九龍總站外匯民道的空地。（香港01美術製圖）

而旅遊業界亦有相對應變措施，香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖表示，旅遊業將安排旅客在中午12時前出發離港，且避免前往尖沙嘴一帶。梁續指，原訂下午前往尖沙嘴觀光及購物的旅行團亦會取消。香港旅遊聯業工會聯會總幹事林志挺則表示，已提醒導遊及領隊更改行程及注意人身安全。

明午乘搭高鐵返港旅行團友涉約500人

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡指出，乘搭高鐵的外遊團一般在早上出發，不會受影響。至於明日下午回程的旅行團，旅行社將因應情況靈活應變及避免安排旅客到受影響地區。而根據旅議會的登記數字，明天有約170個內地旅行團訪港，而下午搭乘高鐵返港的旅行團則有10多團約500人。

港鐵車務總監劉天成昨日（5日）表示，會留意事態發展，倘有需要會封閉高鐵西九龍站的部分出入口。（資料圖片）

運輸及房屋局表示，就明日西九龍站外的公眾活動，運房局及運輸署一直與港鐵及相關政府部門保持緊密聯繫，密切留意事態發展和對鐵路服務的影響。港鐵會因應情況就鐵路服務（包括高鐵）採取適當措施，並會適時向公眾及旅客公布安排。