【逃犯條例】兒童權利委員會致林鄭月娥公開信

就香港動盪對兒童和年青人的影響致特首林鄭月娥的公開信 撰文：香港兒童權利委員會

林太：

香港正為建議的逃犯條例及其處理所引發的動盪而感到前所未有的憂慮。香港兒童權利委員會尤其擔心兒童的安全和福祉，無論他們是否有參加請願行動，,這一連串事件已為兒童、年青人和家庭帶來了極其負面的心理影響。而絕大部分18歲以下的兒童自6月9日以來一直以和平的方式參與遊行請願。

我們從本地及國際媒體的報道中目睹這些混亂的狀況，看見有人受傷、甚至失去生命，深感痛心。

香港兒童權利委員會不會縱容任何人使用暴力，無論是示威人士還是警方。政府必須盡快回應社會上的負面情緒及年青人感覺無望的現狀。

我們亦了解到有公眾包括兒童因近日的事件被警方拘捕及扣留。我們認為警方必須向公眾交待 18 歲以下被拘捕及扣留人士的原因、數目及詳情。

每一位兒童和年青人被拘捕及在扣留期間都必須受到人道對待。他們有權由自己信任的成年人陪伴，迅速獲得法律援助，及與家人或監護人保持聯繫。

根據《兒童權利公約》第 37 條,任何兒童不應受酷刑或其他形式的殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰。對兒童的逮捕、拘留或監禁應符合法律規定並僅應作為最後手段及最短的時間。

我們呼籲特首盡快與兒童、年青人及倡議者進行公開及積極的對話及回應訴求,盡快以香港最佳利益為大前題結束社會的衝突和矛盾。

特首林鄭月娥最需要與年輕人re-connect，可惜舉步維艱。（資料圖片）

香港兒童權利委員會主席

雷張慎佳