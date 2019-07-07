【九龍區大遊行．交通持續更新】尖沙咀站迫爆　彌敦道兩線封閉

有市民因不滿政府拒絕撤回《逃犯條例》修訂及回應示威者其他訴求，今日（7月7日）發起遊行，由尖沙咀梳士巴利公園，前往高鐵西九龍站，多項公共交通安排受到影響。其中，港鐵已於10時許宣布，即時停售中午起今日的所有列車班次車票。另外，至少37條巴士線需要改道。 至下午3時半，遊行人士已塞滿港鐵尖沙咀及尖東站，大會決定3時35分提早出發，遊行隊頭用了45分鐘便抵達西九高鐵站終點。多個路段已封閉，運輸署呼籲市民避免前往梳士巴利道、廣東道及九龍公園徑受影響一帶。

2019年7月7日

【16:50】新巴和城巴宣布特別安排，指出因應道路封閉，新巴城巴7條日間路線改道行駛，較早前宣布的新增A21路線。受影響的路線包括：110、973、A20、A21、H1、H2、W1

【16:41】運輸署表示，廣東道介乎九龍公園徑與匯翔道的全線(來回方向)現已封閉。

【16:25】運輸署提醒，公眾人士如非必要，請避免前往受影響的一帶，例如梳士巴利道、廣東道及九龍公園徑；同時，市民應提早計劃行程路線及使用替代路線以免延誤。警方將視乎現場實際路面情況而實施及調整封路、交通管制及更改或暫停公共運輸服務。

【16:03】運輸署宣布，因公眾活動，梳士巴利道介乎彌敦道與天星碼頭巴士總站的全線(來回方向)，以及九龍公園徑的全線(九龍港鐵站方向)現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。

【15:40】彌敦道與梳士巴利道交界，近半島酒店一帶，由於現場站滿等待出發的遊行人士，兩條行車線封閉。

前往遊行的市民，已塞滿彌敦道的其中兩條行車線。（黃偉倫攝）

【15:30】港鐵尖沙咀站及尖東站已塞滿遊行人士。

尖東站塞滿遊行人士。（讀者提供）

【15:00】九巴進一步解釋，改路安排會由3時30分開始實施，31條路線受影響，詳情見此。

受影響路線：1、1A、2、3C、5、5A、5C、6、7、8、8A、8P、11、12、14、28、110、203C、203E、215X、234X、238X、260X、271、280X、281A、268B、269B、296D、W2、W3

【14:45】西鐵線柯士甸站的B4、C、D4出口已關閉。港鐵指，乘客如需前往西九龍高鐵站，只開放B5出口供持票者入閘。

有港鐵職員向乘客講解車站安排。（盧翊銘攝）

【14:28】運輸署指出，由於尖沙咀區下午將實施封路，建議市民及旅客如需前往高鐵香港西九龍站、中國客運碼頭（中港城）、海運大廈或機場快線九龍站，須預早計劃行程，避免因封路或交通改道而延誤行程，並請盡量使用鐵路及渡輪服務。

【13:30】新巴和城巴也有特別安排。因應道路封閉，新巴城巴6條日間路線改道行駛，受影響的路線包括（詳情見圖）：

110、973、A20、H1、H2、W1

下午2時，梳士巴利花園有逾百名市民聚集，附近一帶的警力亦明顯增強，有約數十名警員。（黃偉倫攝）

【11:20】匯民道的旅遊巴士上落客位，巴士及小巴站已經暫停使用。運輸署建議，旅遊巴士司機可前往西九龍站巴士總站旁的旅遊巴士停泊位上落乘客。乘搭巴士路線W1，W2 或W3的乘客，可前往西九龍站巴士總站。

【10:11】港鐵最新宣布，因應在香港西九龍站附近有公眾活動進行，西九龍站附近預計有大量人流，所有售票渠道即時停止售賣今天由中午起至晚上服務結束的所有南行及北行列車班次車票，以維持車站秩序。

港鐵建議，乘客可考慮改乘城際直通車、東鐵線經羅湖或落馬洲口岸前往內地，或使用其他跨境交通工具。

柯士甸站前往高鐵站的C出口被封。（王潔恩攝）

【00:00】港鐵較早前宣布，因應遊行，高鐵西九龍站將有以下安排：

• 車站 D 出入口將維持開放，只供乘客進入車站，而 K 出入口則只供乘客離開車站；

• 香港西九龍站其他出入口將會由車站開始運作起全日關閉；

• 香港西九龍站所有車輛出入口，包括的士站、停車場及上落客區的出入口將會由車站開始運作起全日關閉；

• 接駁香港西九龍站的柯士甸站 B4、C 和 D4 出入口將會由車站開始運作起全日關閉；

• 香港西九龍站於七月七日只供持當天有效車票／購票憑證及旅遊文件的乘客經指定入口進入。經網上或電話購買高鐵車票的乘客，請出示相關訂單編號以供查核；

• 香港西九龍站的票務處和售票機將於明天暫停售票服務，至於網上購票系統、電話熱綫購票系統及指定票務代理的售票服務則維持正常；

• 香港西九龍站的車站商店只會維持有限度服務，餐飲服務將暫停營業。

【00:00】九巴表示，為配合警方封路安排，將實施改道及改站措施。由於臨時改道關係，以下路線的部分巴站，將於封路期間暫停提供智能手機及網上到站時間預報服務。

受影響路線：1、1A、2、3C、5、5A、5C、6、7、8、8A、8P、11、12、14、28、110、203C、203E、215X、234X、238X、260X、271、280X、281A、268B、269B、296D、W2、W3

【00:00】警方表示，由下午約4時至下午5時30分，將有以下封路安排：

介乎梳士巴利道及中港城之間的九龍公園徑北行將會臨時封閉。車輛將不能由梳士巴利道西行及中間道西行右轉入九龍公園徑北行。此外，車輛將不能由梳士巴利道東行左轉入九龍公園徑北行。

另外，介乎廣東道及九龍公園徑之間的北京道將會臨時封閉。