【九龍區大遊行．持續更新】大批市民聚集廣東道　警重開馬路未遂

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，引發連場示威活動。有市民今日（7日）首度於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。警方則早已在西九站嚴防戒備，並在外圍放置大批大型水馬。港鐵亦設特別安排，乘客只能由地面D出入口進入車站，乘客離開車站則需循K出口離開。 下午3時許，數以千計市民已迫爆集合地點，黑衣人潮企滿星光大道，並已轉到太空館外聚集，遊行原訂於4時出發，基於人數眾多，大會於3時35分宣布提早出發。遊行隊頭歷時45分鐘，便已抵達西九高鐵站終點。不過，仍有大批市民聚於梳士巴利花園及彌敦道一帶等待出發，另有不少人擠於尖東站，如貫進入遊行起點。人潮如鯽，部分人士自行開路，改道彌敦道前進，遊行隊伍基本上循「雙軌」前行。 入夜後，遊行人士「兵分兩路」，部分人留守高鐵站外，亦有市民轉陣中港城外及廣東道一帶，與內地旅客「交流」。大會表示經過點算後，今日有超過23萬人參加遊行。警方則指高峰期有5.6萬人參與。

大批遊行人士轉戰廣東道一帶留守，驟雨下警民對峙。(張浩維攝)

今日廣東道一帶拖篋旅客大減，黑色人海遍佈街頭。(鄭子峰攝)

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下午7時許，外籍指揮官陶輝現身，但未有發言。(張浩維攝)

【20:15】警方開始佈防，亦手拖手築起人牆保護陶輝前進，現場有市民零星肢體衝突。警方防線退至1881 Heritage對出的廣東道，有市民打開雨傘對峙。有警員一度扯開示威者口罩。



【20:04】 廣東道Apple專門店對外，一度有警員將黃旗取出，但未有舉旗，警方其後一直向海傍方向前進，大批示威者尾隨。



【19:50】數輛警車欲開通廣東道海港城對開一段，警方人員在車內廣播作呼籲，勸喻在場人士返回行人路，但最終不果，警車要調頭由廣東道北行方向離開。



【19:40】警方人員表示將會重開廣東道。



【19:40】高鐵西九龍站有示威者用激光射向警方攝錄機，警方要求示威者立即停止，否則會被拘捕。



【19:26】廣東道聚滿大批遊行人士，警方呼籲市民返回行人路。6.12警民衝突中帶隊清場的英籍總警司陶輝（Rupert Dover）亦於現場，未有發言，記者上前採訪不遂。



【19:25】劉穎匡宣布經過點算，今日有超過23萬人參加遊行。他呼籲遊行人士和平散去，重申今日遊行的戰場並不在高鐵站，而是尖沙咀的遊客區，向旅客宣傳港人和平、優雅示威表現。警方公布遊行人數為5.6萬人。



【18:56】警方呼籲遊行人士和平散去， 現場氣氛一度變得緊張，示威者指罵警方，並向他的臉照射雷射燈。在警方的防線內，則有警犬不斷在吠叫，有遊行人士表示「好驚」。



【18:41】劉穎匡稱由於尚有遊行人士未抵達終點，現時難以有確實的人數，但指參加遊行的市民勝過預期，是數以十萬計。



【18:20】遊行發起人之一劉穎匡表示，是次遊行已經結束，大會不能夠、亦無權控制參與者隨後去向。以他所知，部分市民將轉往廣東道，與旅客交流，期望宣揚反修例訊息。他又呼籲市民響應網民發起的各區活動，他又重申今次遊行展現和平、理性及優雅元素。



【18:03】梳士巴利道陸續恢復通車。西九高鐵站終點則仍有大批市民自發留守，除站外空地外，亦有不少人聚於馬路石壆。大會則呼籲遊行人士和平散去，以便後繼的遊行隊伍可以進入終點。



【17:59】香港記者協會（記協)早前發聲明，批評警方要求港鐵拒絕記者進入高鐵西九龍站採訪。警方出稿嚴正澄清，又稱記協指控失實，表示極度失望及遺憾。



【1741】警方在北京道與九龍公園徑設防線，遊行隊伍行經時，不時向警員投以噓聲，及高喊「香港警察，知法犯法」口號，暫未見有人嘗試突破防線前往廣東道。遊行龍尾到達朗廷酒店。



【17:31】 眾志準備在西九高鐵站空地懸掛印有黑色洋紫荊旗。



【17:30】西九文化區戲曲中心外的廣東道十字路口，已經塞滿遊行人士，行車線已封閉。

黑色人海塞爆尖沙咀，沿路可見港人對反修例的怒吼。(李澤彤攝)

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遊行人士於西九高鐵站外，成功懸掛印有洋紫荊的黑旗。(張浩維攝)

本港藝人葉德嫻繼參與71遊行後，再次現身示威人潮當中。(盧翊銘攝)

反修例遊行首次於九龍區進行，大批市民冒驟雨前進。(余俊亮攝)

【17:13】多名民主派人士參與遊行，包括公民黨譚文豪、郭家麒及剛做完手術的陳淑莊等。陳淑莊表示，今個星期開始接受電療，暫定30次療程，一星期五次，每次均是輕劑量。她稱，過往616遊行及七一遊行她未能參與遊行，但有幫忙製作道具及守街站，現時身體情況許可，就親身「落場行」， 未來會繼續做運動，保持身體健康及心情平穩。



【17:05】 原本擠塞在梳士巴利道與彌敦道交界的遊行人士，突然轉移方向遊行。有示威人士表示，現時會經柯士甸道，步行往西九龍高鐵站。



【17:04】大會稱由於附近有不少內地自由行旅客，呼籲在場人士用普通話高叫口號 「我要真普選」、「撤回逃犯條例」等，又介紹香港高官名字，包括保安局局長李家超、律政司司長鄭若驊等，又表明有消息傳出湯家驊會接任律政司，教大家以普通話向其作出揶揄，獲現場人士呼應。



【16:57】遊行隊頭到達終點已經約半小時，現時終點聚集大量人群，警方和主辦方不斷呼籲遊行人士離開，遊行發起人之一劉穎匡稱「我地個戰場根本唔喺度，警察慢慢等啦」。



【16:50】有持高鐵車票的示威者通過車票檢查，進入西九站內。該名男示威者高舉「香港撐住」海報，高叫「我要真普選」、「釋放義士」，以及「撤回612暴動定性」等口號，他入站後不久，隨即向港鐵職員及警方要求離開車站，期間有警員一直尾隨拍攝，該名男子最終由港鐵職員及警方陪同下離開。



【16:40】遊行人士途經中港城時，有市民遇見內地旅客隨即大叫「一起來（普通話）」，內地遊客表示加油。



【16:37】有逾10名警員手持長盾牌，從西九站大堂進入封鎖範圍內，往抵港大堂方向離開。高鐵西九車站內，人流明顯較平日少，車站大堂內秩序良好。



【16:20】部分市民到達遊行終點後，選擇留守聚集。有遊行人士不滿有個別警察未有出示委任證，與在場警員發生口角。



【16:19】大批遊行人士未能出發，倒塞在彌敦道一帶。



【16:16】遊行人士陸續抵達終點高鐵西九站，劉穎匡表示，遊行人士可以自行解散，沿廣東道或柯士甸站離開。警方則呼籲，遊行終點並無公眾集會活動，呼籲遊行人士沿油麻地或經柯士甸站離開。



【16:15】尖沙咀梳士巴利花園仍聚滿大批等待出發市民，九龍公園附近有警方呼籲，如市民希望參與遊行，可經海防道進入九龍公園徑參與。



【16:13】遊行隊頭到達西九高鐵站終點，由起步至抵達，前後時間共花約45分鐘。



【16:07】遊行隊頭抵達戲曲中心，正朝向遊行終點即西九高鐵站進發。沿途有警員手持攝錄機拍攝，路上亦架設大型水馬。



【16:06】 彌敦道的遊行人士，已塞至近重慶大廈位置。



【16:02】 遊行人士到達中港城對出，他們沿途高呼「香港警察、知法犯法」和「香港人加油」等口號。

《香港01》記者發現，有持盾警員從西九站大堂進入封鎖範圍內，往抵港大堂方向離開。(張美華攝)

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遊行隊伍提早於下午3時半出發，下午3時53分已抵達海防道段天橋。

遊行人士眾多，前往梳士巴利花園的市民，已經完全塞滿彌敦道的四條行車線。馬路上的巴士乘客亦已全數下車。（黃偉倫攝）

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下午3時許，遊行人士已擠滿 梳士巴利花園。(黃偉倫攝) 【1550】遊行人士眾多，前往梳士巴利花園的市民，已經完全塞到彌敦道的四條行車線。馬路上的巴士乘客亦已全數下車。



【1549】 隊頭現時已到達朗廷酒店位置。



【15:48】尖東站多個出口，堆滿準備加入遊行隊伍的黑衫人潮。



【15:40】不少市民希望加入遊行隊伍，尖沙咀太空館對出擠滿人潮，大批遊行人士高呼「開路」，又高叫「沒有暴動、只有暴政」等口號。遊行隊頭手持寫上五大訴求的黑色橫額，包括「徹底撤回逃犯條例」、「撤回暴動定義」、「撤回至今所有抗爭者控罪」、「徹底追究警隊濫權情況」、「以行政命令解散立法會」，以及「立即實行雙普選」。遊行隊伍已轉入九龍公園徑，警方已封彌敦道兩條行車線。



【15:35】大會宣布提早出發。



【15:34】 尖東站現場，大批身穿黑衫的市民湧向梳士巴利花園出口。 【15:30】一名身上掛有港鐵職員證的男子，於下午3時20分左右，手持「香港撐住」海報，戴上口罩進入高鐵西九站。該名男子自稱到西九站上班，他由港鐵職員及保安陪同下進入封鎖範圍內，有警員手持攝錄器材尾隨。



【15:30】集會正式開始。遊行發起人之一劉穎匡呼籲，市民以優雅方式包圍高鐵西九站。 遊行開始前，在場人士先為逝世的抗爭者進行默哀儀式，然後準備出發。



【15:28】記協發表聲明，對於警方要求港鐵拒絕記者進入高鐵西九龍站採訪表示極度遺憾。



【15:25】 仍然有大量市民從梳士巴利道步行進入梳士巴利花園，不過由於花園已企滿遊行人士，部分人轉到太空館外聚集。



【15:23 】大會宣布，由於今日參與遊行人數眾多，或會提早出發。



【15:15】遊行其中一個發起人劉穎匡表示，今天參與人數超出預期，重申這是一個和平、優雅的集會，希望爭取五大訴求，包括「徹底撤回逃犯條例」、「撤回暴動定義」、「撤回至今所有抗爭者控罪」、「徹底追究警隊濫權情況」、「以行政命令解散立法會」，以及「立即實行雙普選」。 劉穎匡說，警方早已在遊行解散的位置作出不合比例的高規格佈防，包括放置大型水馬及部署2000警力，令原本的空間變得更狹窄，不但阻礙市民使用高鐵的權利，亦增加游行人士離開的危險。



【15:00】梳士巴利花園旁的一段星光大道，已企滿準備出發的遊行人士。



【14:53】遊行發起人之一劉穎匡表示，預期於下午3時半開始集會，4時出發。 遊行隊伍抵達西九站後，便會宣布解散，惟擔心遊行人士不能全數進入，因為警方已封路。



【14:50】大會現場表示，由於人數眾多，為了讓更多遊行人士進入花園，呼籲現場人士逐漸向海旁方向移動。



【14:45】 現場市民日漸增多，估計逾500人。



【14:42】有市民自發在梳士巴利花園設｢連儂牆｣，供其他市民寫上打氣字句。



【14:00】 梳士巴利花園已有逾百名市民聚集，附近一帶警力亦明顯增強，大約有數十名警員在場；而鄰近的太空館亦有數名警員駐防，但暫未見有配戴頭盔、盾牌等裝備。 【13:50】警方速龍小隊已到達西九站內戒備，部分警員身上未有警員編號。有記者於拍攝期間，遭速龍小隊警員要求出示記者證，亦有警員懷疑以手機拍攝記者採訪行為；速龍小隊其後進入港鐵職員通道。 【13:15】記者下午1時許目測西九站內情況，發現警力明顯加強，至少5輛警車停泊於的士落客區，不時有軍裝警員在站內巡邏，亦有便衣警員在車站封鎖範圍內戒備，部份警員更手持頭盔、盾牌進入抵港大堂方向範圍。而站內仍有少量銀行設施及零售商店照常營業。

不少拖篋遊客於西九站聚集。（盧翊銘攝）

有警員手持盾牌和頭盔，前往抵港大堂方向範圍。（張美華攝）

【12:30】柯士甸站本來可通往高鐵西九站，但相關的C出口已落閘，港鐵加強人手指示往高鐵站乘客，有警員在閘口的另一邊站崗戒備。

【11:40】警方表示，集會將於下午3時30分在尖沙咀梳士巴利花園開始，並於下午4時正遊行往香港西九龍站。警方強調，尊重市民表達意見，言論及集會的自由，亦留意到有人於互聯網及社交媒體上號召公眾人士採取不同形式的不合作運動，包括挑釁警務人員或衝擊建築物等違法行為。

警方呼籲，公眾人士表達訴求時，必須遵守香港法律和社會秩序。如發生任何衝擊事件，切記保障自己的人身安全，與激烈示威者保持安全距離或盡快離開現場，讓警方有足夠空間處理。市民如發現有任何可疑人士或物品，應在安全的情況下向警方舉報。

警方預計公眾活動舉行期間，尖沙咀一帶的道路會非常擠塞，市民請避免駕車前往該區，並盡量使用公共運輸服務。

另外，港鐵已宣布香港西九龍站今日會採取特別進出措施。警方建議市民及旅客預早計劃行程，並不時留意最新的交通消息，以免因封路或交通改道而延誤行程。

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【10:11】港鐵宣布，為確保車站和高鐵列車服務運作暢順，票務方面亦實施特別安排，所有售票渠道即時停止售賣今天由中午起至晚上服務結束的所有南行及北行列車班次車票，以維持車站秩序。

【09:00】高鐵西九站今日只開放兩個出入口，分別是地面D出入口可進入車站，而離開車站乘客則須經K出入口。

記者早上9時到西九站一帶觀察，若乘客要乘坐高鐵到內地，必須要繞過圓方商場及天橋，需花近20分鐘才到達車站入口外。

遊行發起人之一劉穎匡昨日（6日）強調，遊行將以「和平、理性、優雅」的方式進行，向遊客展現港人文明，「優雅」地表達訴求。他強調，絕不會做出任何衝擊行為，斥部份人的批評是「無中生有，分化活動」。