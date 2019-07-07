【九龍區大遊行．持續更新】集會三時開始　警方籲和平表訴求

港府遲遲未有回應社會訴求，撤回《逃犯條例》，網民今日（7日）由尖沙咀遊行至高鐵西九龍站表達不滿。警方今早（7日）發稿指，留意到有人在網上號召不合作運動，包括挑釁警務人員或衝擊建築物。 警方強調，如發生任何衝擊事件，應與激烈示威者保持安全距離或盡快離開現場；又呼籲市民如發現有任何可疑人士或物品，應在安全的情況下向警方舉報。 另外，因應狀況，港鐵於西九高鐵站亦設特別安排，乘客只能由地面D出入口進入車站，而離開車站乘客則入須經K出入。

由於多個出入口封閉，柯士甸站亦不能通往高鐵西九站。(張美華攝)

【12:30】柯士甸站本來可通往高鐵西九站，但相關的C出口已落閘，港鐵加強人手指示往高鐵站乘客，有警員在閘口的另一邊站崗戒備。

【11:40】警方表示，集會將於下午3時30分在尖沙咀梳士巴利花園開始，並於下午4時正遊行往香港西九龍站。警方強調，尊重市民表達意見，言論及集會的自由，亦留意到有人於互聯網及社交媒體上號召公眾人士採取不同形式的不合作運動，包括挑釁警務人員或衝擊建築物等違法行為。

警方呼籲，公眾人士表達訴求時，必須遵守香港法律和社會秩序。如發生任何衝擊事件，切記保障自己的人身安全，與激烈示威者保持安全距離或盡快離開現場，讓警方有足夠空間處理。市民如發現有任何可疑人士或物品，應在安全的情況下向警方舉報。

警方預計公眾活動舉行期間，尖沙咀一帶的道路會非常擠塞，市民請避免駕車前往該區，並盡量使用公共運輸服務。

另外，港鐵已宣布香港西九龍站今日會採取特別進出措施。警方建議市民及旅客預早計劃行程，並不時留意最新的交通消息，以免因封路或交通改道而延誤行程。

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【10:11】港鐵宣布，為確保車站和高鐵列車服務運作暢順，票務方面亦實施特別安排，所有售票渠道即時停止售賣今天由中午起至晚上服務結束的所有南行及北行列車班次車票，以維持車站秩序。

【09:00】高鐵西九站今日只開放兩個出入口，分別是地面D出入口可進入車站，而離開車站乘客則須經K出入口。

記者早上9時到西九站一帶觀察，若乘客要乘坐高鐵到內地，必須要繞過圓方商場及天橋，需花近20分鐘才到達車站入口外。

遊行發起人之一劉穎匡昨日（6日）強調，遊行將以「和平、理性、優雅」的方式進行，向遊客展現港人文明，「優雅」地表達訴求。他強調，絕不會做出任何衝擊行為，斥部份人的批評是「無中生有，分化活動」。